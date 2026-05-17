IdeAzione: nasce il crowdfunding di BCC Carate e Treviglio

Formazione, consulenza e cofinanziamento per aiutare gli enti del terzo settore a trasformare i propri progetti in campagne capaci di coinvolgere la Comunità. Questi gli obiettivi

L’iniziativa

Le realtà del terzo settore rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la crescita sociale, culturale e civica delle comunità locali, ma oggi devono confrontarsi con sfide sempre più complesse: reperire risorse, coin- volgere nuovi sostenitori, comunicare in modo efficace e costruire relazioni solide con il territorio.

Per rispondere concretamente a queste esigenze nasce IdeAzione, la nuova iniziativa promossa da BCC Carate e Treviglio in collaborazione con Ginger Crowdfunding e Federazione Lombarda delle BCC per aiutare enti del terzo settore, associazioni, cooperative e realtà non profit del territorio di competenza della Banca a utilizzare il crowdfunding come strumento di crescita, partecipazione e sviluppo.

L’iniziativa sarà presentata mercoledì 20 maggio alle 18 a Carate Brianza, nel corso di un evento gratuito e aperto a tutte le realtà e gli enti interessati a conoscere più da vicino le opportunità offerte dal crowdfunding ed il supporto messo a disposizione dalla Banca.

Le parole

“Con IdeAzione vogliamo offrire al terzo settore strumenti concreti per diventare più solido, autonomo e capace di generare impatto per le nostre Comunità. Oggi, infatti, il crowdfunding rappresenta una leva innovativa che permette di attivare energie, persone e relazioni attorno a progetti di valore condiviso dalla Comunità” ha dichiarato Ruggero Redaelli, Presidente di BCC Carate e Treviglio. “Abbiamo scelto di sostenere concretamente le organizzazioni che ogni giorno generano valore per il nostro Territorio. Vogliamo aiutarle non solo a raccogliere fondi, ma anche a rafforzare le proprie competenze, la capacità di comunicare ed il legame con i cittadini”

Le organizzazioni che prenderanno parte a IdeAzione avranno, infatti, l’opportunità di acquisire competenze pratiche sul crowdfunding grazie alla formazione curata da Ginger Crowdfunding e di contare su un affiancamento tecnico qualificato nella progettazione e nella promozione della campagna. Accanto a questo, BCC Carate e Treviglio metterà a disposizione un supporto economico fino a 5.000 euro per ogni progetto selezionato, premiando le campagne capaci di coinvolgere maggiormente la comunità.

Il quadro

IdeAzione si inserisce nel più ampio programma Community Funding, promosso da Federazione Lombarda delle BCC in collaborazione con Ginger Crowdfunding.

Una progettualità che punta a rafforzare il legame tra le banche di comunità e il tessuto sociale, promuovendo strumenti innovativi per la crescita. Dal 2019 ad oggi il programma ha supportato oltre 355 campagne di crowdfunding, che hanno raccolto complessivamente più di 4 milioni di euro, grazie al coinvolgimento delle BCC lombarde aderenti e di oltre 30.000 sostenitori.

“Accompagnare e favorire la crescita e l’evoluzione progettuale dell’associazionismo locale e del non profit risponde a pieno alla missione di una banca di comunità”, ha dichiarato Alessandro Azzi, Presidente della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo. “Con il progetto Community Funding le BCC lombarde intendono fornire un supporto che vada oltre le tradizionali forme di beneficenza, dando al terzo settore uno strumento innovativo per raccogliere risorse, ma anche un’occasione per accrescere conoscenze e competenze in tema di fundraising, coprogettazione e comunicazione digitale. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e della risposta entusiasta delle realtà che hanno finora aderito all’iniziativa, mettendosi in gioco in questa nuova sfida”.

La presentazione

Mercoledì 20 maggio alle 18 presso l’Auditorium Vittorio Ghezzi, in viale Garibaldi 37 a Carate Brianza saranno illustrati i dettagli dell’iniziativa, tra cui le modalità di partecipazione, le modalità di cofinanziamento offerte dalla banca e il supporto offerto dai consulenti di Ginger Crowdfunding.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione al seguente link: https://www.gingeracademy.it/eventi/presentazione-ideazione-maggio-2026.html

“IdeAzione nasce per offrire alle organizzazioni del territorio un percorso concreto, fatto di strumenti, competenze e supporto operativo” ha concluso il Presidente Redaelli. “Invitiamo associazioni, cooperative ed enti del terzo settore a partecipare all’evento del 20 maggio per scoprire come il crowdfunding possa aiutarli non solo a raccogliere fondi, ma anche a coinvolgere nuove per- sone, rafforzare la propria progettualità e dare maggiore forza alle iniziative dedicate alla comunità.”