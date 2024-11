"Il Gruppo Bosch intende vendere la Edim di Villasanta e Quero ed annuncia 160 esuberi"

"La Direzione Aziendale - si legge ancora nella nota sindacale - ha giustificato la propria decisione con motivazioni legate a presunte difficoltà economiche e con il fatto che le attività svolte in Edim non hanno mai fatto parte del core business del Gruppo Bosch e che, in una situazione di crisi, si preferisce mettere sul mercato. Fim, Fiom e Uilm con le RSU dei due siti produttivi hanno sollevato numerosi dubbi in merito a queste motivazioni, ritenendo che il piano di esuberi e la volontà di vendere la Edim sia la dimostrazione di una scelta gestionale miope e prive di visione a lungo termine. Per questo motivo è stato chiesto al Gruppo Bosch di ritirare un simile disegno e di fare gli investimenti necessari per rilanciare la Edim. Abbiamo inoltre manifestato la volontà di aprire un confronto che coinvolga anche le Istituzioni del nostro Paese, a partire dalle Regioni Lombardia e Veneto per arrivare al Governo con i Ministeri interessati".