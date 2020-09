Il Gruppo giovani di Apa Confartigianato ha un nuovo presidente. E’ Francesco Figini, imprenditore della “Figini Snc”, azienda cesanese specializzata nel settore dell’arredamento su misura.

Francesco Figini, giovane imprenditore della “Figini Snc”, azienda cesanese specializzata nel settore dell’arredamento su misura è stato eletto all’unanimità presidente del Gruppo giovani di Apa Confartigianato Imprese Milano Monza Brianza.

Si tratta di “un investimento a lungo termine sulle nuove generazioni, con la costituzione di un gruppo che sappia portare avanti i valori dell’imprenditoria classica e contemporaneamente aggiungere un know-how moderno”.

Questa l’idea di Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza, che lunedì 14 settembre ha ufficialmente istituto il nuovo gruppo dirigente dei Giovani Imprenditori.

Francesco Figini si presenta

“Figini Snc ha una storia importante, fatta di un passaggio generazione dietro l’altro: attualmente siamo alla terza generazione – spiega il neo presidente – Lo dico perché credo nell’importanza di passare il testimone senza perdere lo spirito originale di fare impresa. Nel nostro percorso la continuità ha permesso di coniugare tradizione ed esperienza con innovazione e modernità. E sono pronto a guidare il gruppo giovani di Apa Confartigianato con lo stesso spirito: uno sguardo verso il futuro senza mai dimenticare la storia artigiana che sta dietro a tante delle nostre attività”.

Il Consiglio direttivo del Gruppo giovani

Sempre lunedì è stato eletto anche l’intero Consiglio Direttivo del Gruppo giovani imprenditori. Ne fanno parte: Daniele Procopio (Procopio Costruzioni), vicepresidente con delega su Milano Metropolitana e i consiglieri Fabio Chiapponi (Diakron Snc), Carlo Cazzaniga (Ceg Factory Snc), Silvia Casalino (Casalino Silvia), Andrea Paolillo (Materie Plastiche Paolillo), Veronica Chambi (Carrozzeria Viserba).

Invitati permanenti saranno Silvia Miceli (Wow Clock Design) e Paolo Perego (Gislon Comunicazione).

“L’emergenza Covid-19 ha messo a dura prova il settore produttivo del nostro Paese e ora serve ripartire con ancora più grinta – ha sottolineato il presidente ApaA Confartigianato MI MB, Giovanni Barzaghi. – Per questo salutiamo con piacere un nuovo gruppo di giovani imprenditori che lavorerà con tutta la squadra di Apa Confartigianato. Il passaggio generazionale è importante, come è importante trasmettere ai nostri giovani i valori che ci caratterizzano da oltre 70 anni. Insisto quindi sul ruolo che avrà in questa fase il lavoro di squadra: competenze diverse e punti di vista nuovi saranno una carta vincente nei mesi che verranno”.

