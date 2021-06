Il nuovo impianto di Stmicroelectronics tenuto a battesimo dal ministro Giorgetti

Il nuovo impianto «R3» di Stmicroelectronics, ad Agrate, tenuto a battesimo dal ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti

Il ministro in visita ad Agrate nel nuovo impianto della Stmicroelectronics

Visita «a sorpresa» oggi, lunedì 14 giugno, ad Agrate da parte di Giancarlo Giorgetti. L’esponente della Lega del Governo Draghi, è sbarcato in via Olivetti per visitare il nuovo avveniristico reparto di produzione «R3» in via di completamento.

Un impianto che, come noto, consentirà di produrre schede elettroniche da 12 pollici, fette di silicio quindi ben più grandi di quelle prodotte sino ad oggi, con conseguente aumento della produttività e conquista di ulteriori spazi di mercato.

Un investimento importante da parte della multinazionale italo-francese che ha ottenuto anche importanti finanziamenti a livello europeo, statale e regionale. I lavori, avviati nel 2018 non sono ancora stati completati.

"La visita odierna del ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti alla St di Agrate è una concreta dimostrazione dell'attenzione del Governo e, in particolare, della Lega alla Brianza - ha commentato l'onorevole Massimiliano Capitanio. La St rappresenta per il nostro territorio non soltanto una eccellenza dell'innovazione, ma anche una straordinaria opportunità di lavoro e crescita per tantissimi giovani".

Presenti oggi alla visita del ministro anche il prefetto Patrizia Palmisani e il primo cittadino di Agrate Simone Sironi.