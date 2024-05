Il Presidente del Consiglio regionale in visita all'Omr Italia di Concorezzo

Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ha visitato questa mattina, venerdì 10 maggio, l'azienda Omr Italia Spa di Concorezzo, tra i maggiori produttori europei di circuiti stampati professionali.

Il Presidente è stato accolto dall’Amministratore delegato Gabriella Meroni e dai partner Andrea Meroni e Sara Menclossi della Omr Italia Spa che quest’anno compie cinquant’anni di attività. La Omr Italia Spa con sede produttiva in via Brodolini, in un’area di quasi 17 mila metri quadrati, è stata fondata nel 1974.

Oggi conta 6o dipendenti e ha un fatturato di 14 milioni di euro. Il 90% della produzione è destinata al mercato estero in particolare al settore dell’automotive e del fotovoltaico.

Il Presidenteha sottolineato come queste visite siano fondamentali per ascoltare le esigenze delle imprese lombarde e per potersi confrontare sui piani di crescita e di sviluppo.

"Aziende come Omr – ha ricordato il Presidente – rappresentano la forza del “sistema Lombardia” che trova in Brianza la sua spina dorsale e che punta sull’innovazione che è fortemente connaturata al DNA della società e delle aziende lombarde e che rappresenta il valore aggiunto che consente all’ecosistema lombardo di essere competitivo sui mercati internazionali e di proporre soluzioni efficaci in contesti produttivi differenti".