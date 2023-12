Il presidente di Assolombarda Alessandro Spada in visita a Desio

Il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, ha fatto visita alla sede della Bizerba Spa di Desio.

Nella mattinata di oggi, venerdì 15 dicembre, Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, ha fatto visita alla sede della Bizerba Spa di via Agnesi. L'azienda tedesca è leader di mercato nella tecnologia di pesatura, etichettatura, prezzatura oltre che sistemi d'imballaggio, logistici e di spedizione ed è presente sul territorio desiano da 40 anni occupandosi di assistenza tecnica e vendita dei prodotti. Al fianco di Spada anche il presidente di Assolombarda Monza e Brianza, Giovanni Caimi e il direttore generale Alessandro Scarabelli. Hanno incontrato i responsabili della sede desiana, effettuato un tour dell'azienda e al managing director Mauro Tremolada hanno poi consegnato un riconoscimento.

Valori chiave per l'azienda sono la sostenibilità e l'innovazione. Da qui l'utilizzo di macchine il cui motore permette di consumare il meno possibile e l'assistenza ai macchinari che avviene da remoto. Un occhio di riguardo però anche al territorio. Quella di Desio è infatti la sede principale e nel resto d'Italia sono presenti altre sette sedi lavorative.

"La difficoltà maggiore sta nel reperire tecnici che curano la manutenzione e che possano spostarsi nelle varie sedi lavorative. Siamo in contatto con agenzie, ma anche con le scuole e in particolare con gli istituti tecnico professionali - spiegano dal settore Risorse Umane - Ci siamo resi conto che bisogna cercare di appassionare i ragazzi. Molti di loro vengono da noi per stage o esperienze di alternanza scuola-lavoro e qui a Desio provengono soprattutto dall'istituto Fermi. I ragazzi lavorano in laboratorio, escono con i tecnici, così hanno modo di fare quante più esperienze possibili".

Così ha parlato il presidente Spada:

"La progettazione di sistemi all'avanguardia e tecnologie di ultima generazione come l'intelligenza artificiale non è solo una capacità d'intercettare le esigenze dei mercati internazionali sempre più esigenti in termini di servizi e prodotti, ma è soprattutto una propensione alla continua innovazione. Questo è uno dei tratti più caratteristici delle aziende italiane che trova in Brianza un modello di qualità, efficienza e specializzazioni in molti settori. Qui il tessuto industriale ha la performance economica nel suo Dna. Bizerba ne è un esempio concreto: è tra le realtà più attive anche nel settore dell'innovazione per la logistica. Una caratteristica che si inserisce in un panorama industriale lombardo che guarda sempre più all'efficienza economica e alla sostenibilità. Ora, grazie al Pnrr dobbiamo modernizzare la struttura digitale dell'Italia, per consentire alle nostre imprese di poter sprigionare la propria capacità innovativa. Mettere l'industria nelle condizioni di crescere ed essere competitiva è una grande responsabilità che ha innanzitutto la politica".