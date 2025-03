Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, insieme ad Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda, hanno visitato la sede di Intercos, azienda di Agrate Brianza leader globale in ricerca, sviluppo e produzione di cosmetici.

Il Presidente di Assolombarda in visita alla Intercos di Agrate

Fondato nel 1972, il Gruppo Intercos oggi è uno dei principali operatori business to business a livello mondiale nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici, per il trattamento della pelle, dei capelli e del corpo, destinati ai principali marchi nazionali e internazionali.

Dario Ferrari, Presidente e fondatore di Intercos S.p.A., ha illustrato i numeri del Gruppo: con oltre un miliardo di euro di fatturato, 16 impianti produttivi, un organico di 1.992 persone in Italia e di 5.878 nel mondo, Intercos ha come punto di forza i laboratori R&D, 12 nel mondo, grazie ai quali vengono sviluppate oltre 1.300 nuove formulazioni all’anno. Qui nascono, infatti, nuovi prodotti grazie alla scelta di materie prime d’eccellenza, alla sperimentazione di nuovi ingredienti e all’utilizzo di tecnologie d’avanguardia. Alla forte propensione alla ricerca e sviluppo si aggiunge l’attenzione di Intercos sulla sostenibilità. In particolare, l'impiego di materiali riciclabili e riciclati, insieme a un'attenzione costante all'efficienza energetica e al consumo idrico nei processi produttivi.

"Un'industria che ha saputo evolversi nel tempo"

“Il nostro territorio è da sempre un punto di riferimento nel mondo della bellezza: basti pensare che il fatturato della cosmetica lombarda è stimato in crescita a 11,2 miliardi di euro nel 2024, arrivando a valere ben il 67% dell’intero settore nazionale - ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda -. Visitando eccellenze come Intercos - che fa dell'innovazione e della sostenibilità i propri driver di crescita - viene facile capire il perché di questi risultati. Infatti, le aziende cosmetiche del territorio scalano sempre di più l’avanguardia del settore a livello globale grazie all'applicazione di nuove scoperte scientifiche, la collaborazione con gli istituti di ricerca di alto livello, l'uso di tecnologie innovative che permettono un continuo avanzamento sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare. Un’industria, quindi, che ha saputo evolversi nel tempo, portando il made in Italy nel mondo”.

"Ricerca e innovazione i pilastri della crescita"

“Siamo orgogliosi di rappresentare l’industria cosmetica italiana nel mondo, un settore che abbiamo contribuito a creare e che continua a distinguersi per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione. Intercos ne è un esempio concreto: con il suo impegno nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia e di soluzioni sempre più sostenibili, contribuisce a rafforzare il posizionamento del nostro territorio come hub internazionale della bellezza. In oltre 50 anni di passione ed eccellenza, abbiamo fatto della ricerca scientifica e della continua innovazione i pilastri della crescita della nostra azienda e dell’intero settore industriale” – ha dichiarato Dario Ferrari, Presidente di Intercos S.p.A. – “La sinergia tra imprese, istituzioni e centri di ricerca è la chiave per mantenere questa leadership e affrontare le sfide future del settore”.

(foto archivio)