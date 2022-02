Azienda storica

Giovanni Caimi ha visitato la Formenti e Giovenzana, attiva sul territorio dal 1947.

Visita importante oggi, mercoledì 2 febbraio, nell'azienda di Veduggio con Colzano Formenti e Giovenzana.

Il Presidente di Assolombarda MB in visita nell'azienda di Veduggio

A visitare la sede dell'azienda, fondata nel 1947 e leader nella produzione di accessori e soluzioni per mobili, è stato il Presidente di Assolombarda Monza Brianza, Giovanni Caimi che, accompagnato dal Presidente Renato Formenti, dal Ceo Marco Nassi e da Gaia Formenti, HR Manager e Head of Communications.

Caimi: “Le imprese del territorio puntano sulla transizione energetica e sugli impianti rinnovabili"

“L’innovazione e la sostenibilità, intesa come attenzione all’ambiente e all’efficientamento energetico, non sono solo due driver strategici per le imprese, ma sono tra le tematiche cardine del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha affermato Caimi. Tuttavia in questi ultimi mesi, in particolare, i rincari dei prezzi dell’energia stanno frenando l’attività produttiva delle nostre imprese e gli investimenti programmati per lo sviluppo. Fattori che mettono a rischio la tenuta e la capacità di competere a livello internazionale del

nostro tessuto economico. Una situazione che rischia di vanificare gli sforzi che le imprese hanno fatto per far fronte alla crisi pandemica".

"È necessario - ha concluso Caimi - puntare verso la transizione energetica e la diffusione degli impianti rinnovabili implementando in questa direzione gli investimenti per l’autoproduzione. Un percorso intrapreso da molte imprese del territorio. Tra queste ne è un esempio la Formenti e Giovenzana, azienda leader nella produzione di accessori per mobili, che tra i suoi obiettivi di sviluppo ha la sostenibilità e l’impegno per essere più efficiente e ridurre il consumo di energia”.