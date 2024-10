È una storia ultracentenaria quella della Trillium Pumps Italy di Nova Milanese, azienda tra i maggiori player nel settore delle pompe centrifughe ad alto valore aggiunto, visitata oggi, lunedì 14 ottobre, dal presidente della sede di Monza e Brianza di Assolombarda, Gianni Caimi.<

Il presidente Mb di Assolombarda in visita alla Trillium Pumps Italy

Fondata nel 1897 con il nome di Pompe Gabbioneta dall’ ingegner Luigi Gabbioneta, l’azienda da principio progetta pompe per acqua per l’irrigazione dei terreni e, negli acquedotti, per la distribuzione dell’acqua. Negli anni il business è cresciuto e nel 2002 viene acquisita dal Gruppo d’investimento Aksia e dal 2019 l'azienda assume la denominazione attuale. Nel 2016 viene inaugurato lo stabilimento di Nova milanese, sede e centro produttivo dell’azienda.

"Un chiaro esempio di come le imprese generano valore"