Si è tenuto presso Il Cfp “G. Terragni” di Meda il primo incontro della rassegna Lombardia=Design dal titolo: Sistema design: dalla formazione al

territorio. Come nutrire e diffondere la cultura della qualità.

Il primo incontro della rassegna Lombardia=Design al Cfp Terragni di Meda

L’evento, che ha il patrocinio della Regione Lombardia ed è stato organizzato da ADI Lombardia insieme al Centro di Formazione Professionale “G. Terragni” di Meda di Afol Monza Brianza, ha avuto l’obiettivo di diffondere e approfondire la cultura del design.

Sono intervenuti Barbara Riva, direttrice generale di Afol Monza Brianza, Luca Santambrogio, Sindaco di Meda e Presidente della Provincia di Monza e Brianza. Entrambi hanno sottolineato che la formazione non è solo il primo passo per garantire ai giovani e ai lavoratori nuove competenze, ma è anche uno strumento essenziale per costruire una rete di relazioni solide tra il mondo dell'istruzione, il tessuto produttivo locale e il territorio contribuendo in modo concreto allo sviluppo delle capacità professionali dei nostri giovani e al rafforzamento della competitività del mercato.

A seguire l’intervento di Luciano Galimberti, Presidente di ADI Italia che ha sottolineato come durante le sue esperienze in paesi esteri ha visto innovazione e metodi produttivi avanzati, ma solo in Italia ha trovato uno speciale connubio tra artigianato e industria dove ogni prodotto esprime valori culturali, creatività e abilità manuali tramandate nel tempo e che oggi permeano l’industria del settore.

Cinzia Pagni, presidente di ADI Lombardia ha moderato la tavola rotonda introducendo Filippo Berto (amministratore delegato dell'azienda dell'arredamento BertO e autore del volume “Made in Meda”), Franco Caimi (amministratore delegato di Caimi Brevetti), Cristina Pasquini, Direttrice Centrale Area Politiche del Lavoro e della Formazione di Afol Monza Brianza, il designer Lorenzo Damiani e Lorenzo Busnelli ex allievo del Cfp Terragni di Meda ora collaboratore di Paola Lenti.

Il design come leva strategica

I contributi dei relatori hanno evidenziato come investire nella cultura del design in Brianza rappresenti una leva strategica che genera valore sia all’impresa sia al territorio come “sistema”.

Tutti hanno sottolineato l’importanza della salvaguardia del “saper fare”, che si caratterizza come la capacità di unire creatività e conoscenze tramandate nel tempo, cura dei dettagli e attenzione alla qualità, oggi valorizzate a livello industriale grazie alla ricerca sui nuovi materiali e allo sviluppo di applicazioni digitali, che rendono il Made in Italy immediatamente riconoscibile e apprezzato a livello globale. Lombardia=Design, un ciclo di incontri promossi da ADI Lombardia che si svolgeranno dal 25 ottobre di quest'anno al 2025 in varie località della regione: da Meda a Lecco (con la collaborazione del corso di Interaction Design del Politecnico di Milano) e poi nelle provincie di Varese, Bergamo, Brescia. Gli appuntamenti si

rivolgono al pubblico più vasto, ma vogliono anche essere uno stimolo per i protagonisti del sistema design. Ogni incontro approfondirà uno dei diversi mondi con cui la filiera del design si confronta e lavora: dall’artigianato all'industria, dalla sostenibilità agli strumenti digitali e ai nuovi materiali, dalla formazione alla promozione dei talenti.