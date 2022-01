Il sindaco e l'assessore visitano la nuova sede della Delegazione Operativa di Confcommercio

Nel giorni scorsi il Sindaco di Seregno Alberto Rossi e l’assessore allo Sviluppo Economico Ivana Mariani hanno fatto visita alla nuova sede della Delegazione Operativa di Confcommercio, ubicata in via Medaglia d’Oro Mariani. All’incontro erano presenti Ermanno Gatti e Simone Errico, rispettivamente Presidente e Segretario di Confcommercio Alta Brianza, oltre che Maurizio Lissoni, presidente della Rete di Imprese ViviSeregno.

Visita nella nuova sede della Delegazione Operativa di Confcommercio

Dopo la fusione delle proprie delegazioni di Seregno e Desio, confluite in Confcommercio Alta Brianza, l’associazione rappresentante di categoria ha voluto confermare la propria strategia organizzativa di presenza capillare sui territori, a fianco degli operatori: ecco, quindi, che – collocata la sede istituzionale a Desio – Confcommercio Alta Brianza ha mantenuto un presidio importante, con una delegazione operativa collocata nel cuore centrale della città.

“Siamo molto contenti di questa scelta di Confcommercio – ha detto l’assessore Ivana Mariani –: la fusione tra le delegazioni di Desio e Seregno, necessaria per garantire maggiore efficienza operativa, si associa ora ad una rinnovata presenza sul territorio della nostra città, presenza che alle spalle avrà un’organizzazione rinforzata ma che continuerà ad essere, per gli operatori del Commercio ed anche per l’Amministrazione Comunale, un interlocutore presente ed attento, con il quale proseguire le molte collaborazioni avviate e già in atto”.

"Al servizio delle imprese del territorio"

“Abbiamo mantenuto la promessa fatta nel corso dell’assemblea straordinaria del 18 ottobre a Desio – ha detto Ermanno Gatti, presidente di Confcommercio Alta Brianza -. La nostra presenza in un contesto così importante e strategico come Seregno, si rafforza, in una nuova sede, al servizio delle imprese del territorio”.