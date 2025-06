Pochi sanno che a Cavenago di Brianza c’è un piccolo “distretto del colore”, in cui opera un’azienda che sviluppa e produce le mazzette e le schede dei colori che vengono usate in tutto il mondo per scegliere le tinte con cui decorare case e verniciare automobili e macchinari industriali.

Il sindaco fa visita alla Cantarella e Molteni

È la Cantarella e Molteni, realtà che negli anni ha contribuito all’evoluzione del paese non solo offrendo opportunità di lavoro, ma anche realizzando azioni di responsabilità sociale rivolte in particolare ai più giovani, per volontà del suo fondatore, Fioravante Cantarella.

Insieme all’Amministratore Delegato Claudio Cantarella, al Consigliere Delegato Marco Cantarella, e al Direttore della sede di Monza di Assolombarda Fabio Felice Colombo, il Sindaco Giacomo Biffi, la Vicesindaca e Assessora alle Attività Produttive Clara Colombo e l’Assessore alla Promozione del Territorio Davide Usai hanno potuto visitare il cuore produttivo di un’azienda che negli anni ha dato lavoro a molti cavenaghesi, è cresciuta, e oggi è tra i leader di settore nel panorama europeo.

La visita si è svolta nel quadro del protocollo siglato dal Comune di Cavenago e Assolombarda al fine di stimolare l’attrattività del territorio cavenaghese per le imprese.

Il Sindaco Giacomo Biffi ha sottolineato quanto la presenza di un’azienda radicata nel territorio cavenaghese come Cantarella e Molteni abbia contribuito a definire l’attuale identità di Cavenago.

L’obiettivo per il futuro è quello di consolidare una relazione che ha visto crescere in parallelo un’azienda, Cantarella e Molteni, e un territorio, quello di Cavenago, che hanno diversi elementi in comune: la capacità di evolvere, l’attenzione e il rispetto per le persone, la sostenibilità, la voglia di fare.

Avvicinare i lavoratori al territorio

Oggi un primo obiettivo è quello di avvicinare le persone che lavorano in azienda alle realtà del territorio cavenaghese, dalle iniziative culturali al Distretto del Commercio alle associazioni sportive, passando da strumenti innovativi come il welfare aziendale.

Gli amministratori hanno quindi offerto una visita virtuale ai principali monumenti di Cavenago: Palazzo Rasini, Santa Maria in Campo e la Cappella del Lazzaretto. Infine, hanno condiviso le opportunità che il Comune offre alle aziende, tra cui la possibilità di utilizzare il Salone di Apollo e altri spazi, e la possibilità per l’azienda e i suoi collaboratori di contribuire ai progetti per lo sviluppo della realtà locale.