Importante accordo tra sindacati e MPM SpA

Nella giornata di oggi, le organizzazioni sindacali FILT-CGIL e FIT-CISL, hanno sottoscritto un importante accordo con MPM SpA presso il sito di Villasanta (appalto Rovagnati) che riguarda tutti i dipendenti della logistica.

Si tratta di un risultato significativo – fanno sapere le due sigle sindacali – che prosegue nel solco già tracciato con l’accordo siglato direttamente con Rovagnati per le internalizzazioni fatte nel mese di luglio 2025, confermando l’importanza della contrattazione di sito e della partecipazione attiva dei lavoratori e delle lavoratrici.

L’intesa prevede per le lavoratrici e i lavoratori di MPM Spa:

• un premio di produzione pari a 1.750 euro dal 1 gennaio 2026;

• l’aumento del ticket restaurant a 6 euro dal mese di settembre 2025.

“Questo accordo è frutto di una trattativa seria e determinata, che ha permesso di raggiungere obiettivi concreti a favore di chi ogni giorno garantisce, con impegno e professionalità, il funzionamento dell’intera filiera logistica all’interno dell’appalto. Ringraziamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori per il sostegno e la fiducia dimostrata: il risultato ottenuto è una vittoria collettiva che rafforza la nostra azione sindacale e apre la strada a ulteriori miglioramenti” – concludono Cgil Cisl.