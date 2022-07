Bollette scontate del 75% per le aziende di Concorezzo come sostegno comunale delle attività economiche in questo periodo di covid.

In arrivo alle aziende di Concorezzo le bollette scontate della Tari

Si sta concretizzando, infatti, in questi giorni il provvedimento dell’amministrazione comunale riguardo la riduzione della TARI per le attività economiche e commerciali. Provvedimento adottato nel mese di marzo e che vede l’applicazione diretta in questi giorni con l’invio, a oltre 350 aziende, della bolletta per il pagamento della tassa rifiuti ridotta. Grazie a questo provvedimento di riduzione della TARI, le aziende e i negozi di Concorezzo risparmieranno complessivamente oltre 141 mila euro.

La riduzione delle tariffe della tassa sui rifiuti è relativa al secondo semestre 2021 e al primo trimestre 2022. Per quanto riguarda il 2021 lo sconto è del 50% mentre per il 2022 del 25%. La riduzione riguarda le utenze non domestiche.

Diverse iniziative a favore delle imprese e dei commercianti

L'intervento si affianca alle iniziative già intraprese dall’amministrazione comunale dall’inizio del 2020 in favore del commercio locale. Tra le iniziative, il contributo di circa 100mila euro complessivi a fondo perduto in sostegno dei commercianti e delle micro-piccole-medie imprese (MPMI) relativi al bando “Promozione dei Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” di Regione Lombardia cui il DUC.