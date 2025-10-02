L’Auditorium “Vittorio Ghezzi” ha accolto l’incontro “Intelligenza artificiale e risorse umane: come cambierà il mondo del lavoro”, organizzato da BCC Carate e Treviglio in collaborazione con lo studio legale LabLaw. Una partecipazione straordinaria, con oltre 300 persone tra soci, clienti, imprenditori, che hanno voluto confrontarsi su un tema che sta cambiando profondamente la società e il mondo del lavoro.

Intelligenza artificiale e mondo del lavoro, se ne parla in Auditorium

La serata si è aperta con il saluto di Ruggero Redaelli, Presidente di BCC Carate e Treviglio, che ha sottolineato l’importanza di momenti di riflessione come questo: «Siamo orgogliosi della grande risposta del nostro territorio e della qualità del dibattito. Vedere un Auditorium così pieno è la conferma che il tema è sentito e che c’è il desiderio di capire per farsi trovare pronti. Come banca di comunità, il nostro ruolo non è solo erogare credito ma anche accompagnare soci e clienti nella comprensione dei grandi cambiamenti, affinché non li subiscano ma li possano governare. Questa serata ci ha permesso di fare un passo in avanti, di ascoltare voci autorevoli e di uscire da qui con qualche risposta in più e, forse, qualche dubbio in meno».

Gli interventi

Il dibattito, moderato dall’onorevole Cesare Damiano, già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Presidente dell’Associazione Lavoro & Welfare, ha visto alternarsi gli interventi di Francesco Rotondi e Armando Tursi, autori del volume “Il lavoro non sarà mai più come prima” (Gruppo Sole 24 Ore, 2024), che hanno aperto la riflessione sul ruolo dell’IA nei rapporti di lavoro, sulla contrattazione collettiva e sulla necessità di una regolazione etica e socialmente responsabile.

Sono poi intervenuti Vito Rotondi, economista e managing director di LabLaw, che ha trattato l’importanza dei codici etici anche per il settore bancario; Paolo Tripodi, Chief Operating Officer del Gruppo BCC Iccrea, che ha portato la prospettiva del sistema bancario sulle relazioni sindacali e sulla gestione delle risorse; Luca Solari, ordinario di organizzazione aziendale all’Università di Milano, che ha analizzato la trasformazione delle organizzazioni e delle modalità di gestione del personale; Beatrice Russo, avvocato LabLaw e Ph.D. in Art Law, che ha approfondito il rapporto tra IA, arte e impresa; e Giovanni Maria Soldi, avvocato penalista, che ha illustrato i riflessi penali dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e le implicazioni per la responsabilità delle imprese.