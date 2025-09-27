L’intelligenza artificiale al servizio dell’analisi finanziaria predittiva. A Seregno un incontro rivolto alle imprese della Brianza.
L’intelligenza artificiale e l’analisi finanziaria
Come l’AI (Artificial Intelligence) può contribuire all’analisi finanziaria predittiva. Il progetto sull’innovazione denominato IntNews verrà illustrato lunedì 29 settembre (alle 18.30) al WeDesk di via Magenta, a Seregno. Durante l’incontro verrà presentato il caso concreto di Syrto, un software che combina l’esperienza di analisti umani con la potenza dell’intelligenza artificiale per offrire insight predittivi.
Ospite un manager di Syrto
Ospite dell’evento sarà Edoardo Fariello, product&strategy manager di Syrto, laureato all’Università Bocconi in Economics and management of innovation and technology, che illustrerà in che modo le tecnologie di AI più avanzate, come l’Agentic AIK, stanno già rivoluzionando il settore finanziario (Per maggiori informazioni telefonare allo 0362 – 1362796).