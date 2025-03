Investimenti record per il Gruppo Aeb

Seregno: nel 2024 le società del perimetro Aeb - Gelsia, Gelsia Ambiente, RetiPiù, A2A Illuminazione Pubblica e VGE05 - hanno realizzato investimenti per 71,8 milioni di euro.

Investimenti record per le società di Aeb

Per Aeb performance molto positiva nel 2024. Lo scorso anno ha registrato il valore più alto di investimenti nella storia del Gruppo, destinati in particolare al potenziamento delle reti, allo sviluppo dell’economia circolare, al rinnovo dell’illuminazione pubblica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. In crescita del 18 per cento il margine operativo lordo (Ebitda), pari a 73,1 milioni di euro.

Il presidente Riva: "Risultati eccellenti"

“Risultati eccellenti anche in un contesto economico complesso - afferma il presidente di Aeb, Massimiliano Riva (nella foto con l'ad Annamaria Arcudi) - Abbiamo continuato a investire in infrastrutture moderne e sostenibili, consolidando la nostra crescita attraverso una strategia a due livelli: il costante sviluppo dei nostri territori storici e l’espansione che guarda oltre i confini della Brianza e ci permette di posizionarsi sul mercato a livello nazionale”.

Dividendi: ai soci oltre 12 milioni di euro

Nei giorni scorsi l’assemblea dei soci di Aeb ha deliberato la distribuzione di dividendi pari a 12,4 milioni di euro, corrispondenti a 1,09 centesimi per azione, in crescita del 4,2 per cento rispetto al 2023, del 63 per cento rispetto al 2020 e del 13 per cento annuo composto nell’ultimo quinquennio. Una testimonianza “del percorso virtuoso intrapreso in questi anni. Un ulteriore segnale della nostra solidità e della capacità di restituire valore al territorio, anche in termini di risorse economiche”, aggiunge il presidente.

La sinergia con A2A

Il presidente sottolinea la sinergia con A2A, che “ci ha permesso di guardare con concretezza al futuro: oggi Aeb è un’azienda più solida e più forte, non solo sotto il profilo economico-finanziario, ma soprattutto industriale. Gli investimenti strategici ci hanno reso protagonisti nazionali nel settore delle rinnovabili e un punto di riferimento per i servizi pubblici locali. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di innovare e generare valore per i nostri soci, per i territori e per le comunità che serviamo”.

In Aeb ottanta nuove assunzioni

Tra i progetti più rilevanti la realizzazione del parco fotovoltaico Santo Stefano in Friuli Venezia Giulia che sarà attivato entro l’estate, tra i più grandi impianti solari del nord Italia. Aeb ha chiuso l’esercizio con un utile netto pari a 17,9 milioni (+7 per cento), mentre il rapporto tra Posizione finanziaria netta ed Ebitda è pari a 0,8x. Performance positive anche sul fronte della sostenibilità: la raccolta differenziata si mantiene oltre l’80 per cento, cresce la produzione di energia verde e diminuiscono le emissioni di CO2, a conferma dell’impegno del Gruppo nella transizione energetica. Rafforzato l’organico con ottanta nuove assunzioni, di cui il 65 per cento donne.

L'impegno nella transizione ecologica

Gli investimenti sono aumentati del 18 per cento rispetto al 2023 e del 76 per cento rispetto al 2022, “numeri straordinari che dimostrano quanto Aeb e le sue società operative siano impegnate ad accompagnare la Brianza nel percorso di transizione ecologica - il commento di Annamaria Arcudi, amministratore delegato della holding con sede a Seregno - Anche i progetti che portiamo avanti al di fuori del territorio storico generano valore che ritorna ai Comuni soci sotto forma di dividendi e quindi servizi per i cittadini brianzoli”.