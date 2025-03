La Bce approva il progetto di fusione tra Bcc Carate e Bcc Treviglio

I Consigli di Amministrazione della Banca di credito cooperativo di Carate Brianza e quello della Banca di credito cooperativo di Treviglio, nel corso delle rispettive sedute, hanno preso atto della comunicazione della Capogruppo in merito all’approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza europea del progetto di fusione annunciato nel maggio 2024.

Il progetto aggregativo si concluderà quindi formalmente con l’approvazione delle assemblee dei soci delle due Banche convocate, per la Bcc Carate Brianza, il prossimo 4 maggio e, per la Bcc di Treviglio, il primo di maggio.

Ruggero Redaelli, presidente del Cda della Bcc di Carate Brianza, ha così commentato la notizia.

“Accogliamo con soddisfazione questa autorizzazione senza alcuna osservazione da parte della BCE che testimonia anche la fiducia dell’Autorità di Vigilanza nelle nostre capacità e nella nostra visione strategica. Proseguiamo, quindi, con entusiasmo e determinazione nel percorso di crescita e innovazione a cui la nostra BCC contribuirà con competenze e solidità patrimoniale: tutto questo a beneficio dei nostri Soci e delle comunità del nostro territorio e per dotare i nostri clienti di un partner finanziario in grado di soddisfare tutte le loro esigenze”.

Anche Giovanni Grazioli, presidente di Bcc Treviglio, ha sottolineato con soddisfazione la comunicazione della Bce che conferma la serietà e la lungimiranza del progetto aggregativo fortemente voluto dalla due consorelle e supportato da Iccrea Banca.

“Si tratta di un progetto importante per la valorizzazione dei territori in cui operano le due consorelle. Una Banca di Credito Cooperativo forte e solida consentirà infatti un migliore sostegno per le famiglie e un volano di sviluppo per tutti i settori produttivi”.