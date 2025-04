"Promesse vecchie, futuro incerto". Questo il commento della Fiom Cgil Monza Brianza a seguito dell'incontro avvenuto oggi, giovedì 10 aprile, con il Ministro Adolfo Urso nella sede del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) durante il quale St Microelectronics ha presentato il proprio piano industriale.

La Cgil sul piano industriale di StMicroelectronics "Promesse vecchie, futuro incerto"

"Ad Agrate Brianza si parla di crescita ma è solo una sostituzione, non un vero sviluppo - continua la Cgil. Secondo il sindacato il piano industriale dell'azienda è "confuso e privo di certezze concrete". Inoltre "Il raddoppio della produzione a 300mm era già previsto per il 2025 e finanziato con fondi pubblici. Ora ce lo ripropongono in ritardo e al posto della produzione esistente, non in aggiunta".

"Annunciata anche una demolizione parziale del fabbricato AG8 che porterebbe ad un esubero di circa 1000 persone", prosegue il sindacato che conclude "Dove sono i veri investimenti? Dove sono le nuove prospettive industriali? Il futuro di Agrate non può basarsi su ritardi e sostituzioni. No ai tagli mascherati da innovazione"