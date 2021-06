La salute femminile motore della ripartenza: il webinar gratuito di Confimi

"Ripartire con il cuore di donna - La salute femminile motore della ripartenza" è il titolo della videoconferenza gratuita che si terrà martedì 29 giugno alle 13, il primo webinar promosso dal neo costituito Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo, in collaborazione con Synlab Cam Polidiagnostico.

Uno dei pilastri su cui il Gruppo Donne intende fondare e sostenere l’attività sui territori, per tutto il prossimo triennio, è proprio quello della salute e delle attività di prevenzione, troppo spesso dimenticate in questo lungo periodo di pandemia e di lockdown.

Afferma Paola Marras, presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo:

"Ripartiamo dalle imprese e ripartiamo dalla salute e dalla prevenzione. Abbiamo riflettuto in questi primissimi mesi di attività del nostro neonato gruppo sulle tematiche che porteremo avanti nel triennio, scegliendo 4 pilastri tra cui proprio la salute e la prevenzione, sapendo quanto le donne spesso sovrastate dalle mille difficoltà quotidiane dedicano troppo poco tempo a se stesse. Non potevamo, però, che partire proprio dal cuore delle donne, con un primo appuntamento dedicato alle patologie cardiache al femminile spesso sottovalutate e poco conosciute. Ma non ci siamo limitate a questo. Abbiamo varato la formula “webinar lunch”, inedita come collocazione oraria, considerato che la videoconferenza si svolgerà proprio durante l’ora di pranzo. Questo per consentire alle nostre imprenditrici di coinvolgere le dipendenti, affinché possano partecipare all’interno della giornata lavorativa, potendo così, almeno per un breve lasso di tempo, dedicarsi il tempo dell’ascolto, dell’interazione e della condivisione. Essere impresa è puntare al benessere della popolazione aziendale, praticando concretamente politiche di worklife-balance. Stiamo lavorando verso questa direzione, intersecando contenuti e modalità inedite. Il nostro Gruppo è pronto a ripartire e, come tutte le buone ripartenze, riparte con il cuore, quello delle donne!".