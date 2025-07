La situazione di StMicroelectronics al centro dell'incontro in Commissione Attività Produttive

Oltre che di Peg Perego, oggi la Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia si è occupata anche del caso della StMicroelectronics di Agrate Brianza.

L'audizione si è tenuta nell’Aula del Consiglio regionale a Palazzo Pirelli ed è stata presieduta dal Presidente Marcello Ventura (FdI) e dalla Vice Presidente Silvia Scurati (Lega). La richiesta dell’audizione era stata sottoscritta in una lettera da 23 Sindaci, che avevano espresso “fondate preoccupazioni in merito a un possibile ridimensionamento degli investimenti e a una contrazione dei livelli occupazionali relativi al sito di Agrate Brianza in seguito alla presentazione del Piano industriale 2025-27”.

Hanno partecipato alla riunione odierna sulla situazione di STMicroelectronics numerosi Consiglieri regionali, funzionari del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Economia, numerosi Sindaci, il Presidente della Provincia di Monza Brianza Luca Santambrogio e funzionari di Regione Lombardia.

A seguito dell'incontro, le dichiarazioni di Enrico Vacca, Segretario Generale FIM CISL Monza Brianza Lecco:

"Come FIM CISL, assieme alle altre organizzazioni sindacali, abbiamo sfruttato l'occasione per ribadire ancora una volta la gravità della situazione chiedendo, anche in vista del prossimo incontro ministeriale del 28 luglio, che l'azienda innanzitutto interrompa qualsiasi forma di attuazione ufficiosa e sotterranea del piano industriale che stiamo ormai contestando da mesi e che la Regione Lombardia, assieme a tutte le altre istituzioni coinvolte, cioè i comuni e la provincia di Monza e Brianza, in occasione del tavolo del 28 luglio presso il Mimit richieda, assieme al sindacato, il ritiro del piano presentato dall'azienda ad aprile, la dichiarazione di zero esuberi e l'annuncio di nuovi investimenti produttivi sul sito di Agrate. All'audizione di questa mattina erano presenti anche i funzionari del Ministero delle Finanze che rappresenta sostanzialmente la proprietà statale di ST e del MIMIT. Abbiamo registrato con favore la loro presenza ma e’ chiaro che a partire dal 28 luglio auspichiamo che il ruolo di entrambi i ministeri sia deciso a supporto delle richieste delle organizzazioni sindacali, delle lavoratrici e dei lavoratori di ST”.

“Dall’audizione di questa mattina è emerso un dato chiaro: il territorio non accetterà mai la penalizzazione della STMicroelectronics di Agrate, un’eccellenza industriale e strategica per tutta la Lombardia e l’Italia. Dispiace l’assenza della governance aziendale, ma il messaggio deve arrivare forte: un piano industriale che depotenzi Agrate va rispedito al mittente.”

Lo dichiara Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia, intervenuto oggi in audizione.

“Dopo aver ricevuto ingenti fondi pubblici è inaccettabile pensare di sacrificare un sito come quello di Agrate, dove lavorano migliaia di persone e dove si produce innovazione. Oggi si conferma la necessità di incalzare la governance, ricordando che si tratta di una società con partecipazioni pubbliche di due Stati, per arrivare a una profonda revisione del piano. La Lega chiede equilibrio: si guardi al futuro e si salvaguardi l’occupazione. Agrate è un cuore tecnologico della Lombardia e tale deve restare.”

“Il tavolo del 28 luglio al Ministero sarà il momento decisivo – conclude Corbetta – sia Regione Lombardia sia il Governo ribadiranno con fermezza questa posizione davanti all’azienda”

In chiusura dell'incontro, il Presidente della Commissione Marcello Ventura ha commentato:

Per il Partito democratico era presente il consigliere regionale brianzolo Gigi Ponti

“Per il caso della StMicroelectronics è stato un momento di confronto importante, perché è emerso chiaramente, una volta di più che Regione Lombardia è compatta nel chiedere il blocco dei licenziamenti - dichiara Ponti - Il punto vero, e che ho ribadito nel mio intervento, è cosa intende fare il Governo – visto che lo Stato è azionista di Stm, quindi è il suo ‘padrone’ – rispetto a questa situazione”,

“Non solo - aggiunge Ponti - A differenza di quanto pensa il dirigente del Ministero delle Imprese, non riesco a non trovare l’assenza della Stm in questa sede uno sgarbo verso i sindaci presenti, la provincia di Monza Brianza e anche la stessa Regione. Il punto in questione è proprio questo: la vicenda è aperta da troppo tempo. Abbiamo presentato interrogazioni in Parlamento, in consiglio regionale, si sono mossi i sindacati, è da dicembre che vengono reiterate le richieste di chiarimenti. Considerato che i mesi passano e non è vero che al momento non c’è nulla che sia in pregiudicato, perché invece di cose ne sono accadute, a questo punto vogliamo sapere cosa ha chiesto il padrone, o azionista di riferimento, all’azienda. È stato detto di bloccare il processo che porta la Stm, in particolare nel sito di Agrate, a dismettere l’attività e a non procedere con i licenziamenti? Quando sento parlare di ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro prima di aver chiuso una trattativa, mi preoccupo”.

“Ora, questa riscrittura della situazione rischia di essere parziale - conclude il Dem - Non capisco cosa possa succedere tra il 17 e il 28 luglio per modificare l’orientamento della società. Ecco perché il confronto è e sarebbe stato importante. Ma, ribadisco, dobbiamo sapere cosa hanno chiesto a STmicroelectronics gli azionisti. Noi non guardiamo solo a un ridimensionamento più indolore possibile: siamo preoccupati per quanto riguarda la politica industriale lombarda e il futuro del nostro territorio. E vedo che tutti i partiti, in modo trasversale, condividono questo timore. Noi vorremmo vedere un rappresentante dello Stato che, con la schiena dritta, dice che la dismissione si ferma, che non ci saranno riduzioni di personale, che non verrà spostato il materiale, che non saranno fatte certe azioni sui magazzini, con l’autorità di un padrone che dice senza tema di smentita che questa situazione non deve proseguire. Poi è un bene che a livello ministeriale si lavori, ma abbiamo alle spalle mesi di incertezza e di richieste di chiarimenti e di risposte per il futuro che vorremmo condivise a livello istituzionale. Per noi è cruciale la partecipazione a eventi come questo che cambiano la nostra vita, quella dei nostri territori. Altrettanto lo è sapere quali sono state le indicazioni date fino adesso e avere una prospettiva certa”.