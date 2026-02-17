L’Anpi di Limbiate si è riunito in assemblea

I lavori sono stati presieduti da Rosa Sessa del Direttivo e introdotti dalla relazione del responsabile tesseramento e bilancio Enrico Rossetti.

I lavori sono stati presieduti da Rosa Sessa del Direttivo e introdotti dalla relazione del responsabile tesseramento e bilancio Enrico Rossetti. Il tesseramento 2025 si è chiuso con 134 iscritti, con un rinnovo quasi al completo e buone prospettive di incrementare ulteriormente il numero delle adesioni.

Nives Piva si è subito messa al lavoro avviando una ricerca storica presso l’Archivio di Stato per risalire ai tanti combattenti partigiani e oppositori limbiatesi al regime fascista che ancora non sono censiti nel patrimonio storico di Limbiate.

Unanime pure la votazione che vede l'ingresso di Nives Piva nel Direttivo in sostituzione del dimissionario Andrea Pellegata .

È toccato poi al presidente Rosario Traina fare la relazione politico-programmatica che, in apertura, si è soffermato sull’attività svolta e il programma per i prossimi mesi che saranno caratterizzati da due importanti impegni a cui l’intero corpo militante dell’Anpi sarà chiamato ad essere presente.

Il mese di febbraio sarà dedicato alle varie iniziative predisposte in occasione del quinto anniversario dell’eccidio in Congo in cui trovarono la morte l’ambasciatore Luca Attanasio, il suo autista e il carabiniere di scorta.

A Marzo, l’Anpi sarà impegnata a sostegno della campagna referendaria per il “no”