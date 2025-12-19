Approvazione del Budget 2026 da parte dei soci di CEM Ambiente Spa. Questo il tema all’ordine del giorno dell’Assemblea dell’utility di Cavenago che si è tenuta ieri, giovedì 18 dicembre, nella sede di Cascina Sofia.

L’Assemblea dei soci approva il Budget 2026 di CEM Ambiente

La presentazione dei numeri e delle strategie alla base del documento di programmazione finanziaria è stata illustrata dal Presidente Alberto Fulgione che ha messo l’accento soprattutto sul tema della crescita societaria oltre che sulle performance dei Comuni Ecuosacco.

Ma partiamo dal principale elemento emerso, ovvero la conferma anche per quest’anno del consolidamento dei ricavi dovuto anche all’ingresso dei nuovi Comuni soci che indica chiaramente il trend di costante sviluppo dell’utility. A questo tema principale si aggiungono gli altri temi trattati in Assemblea:

Ecuosacco, nei suoi 11 anni di vita il sacco rosso, vede crescere le adesioni. Oggi i Comuni Ecuosacco sono 54, altri 6 nuovi Comuni Ecuosacco sono previsti nel 2026 con benefici sia in termini economici che ambientali

Rinnovo parco mezzi, con ulteriori 50 mezzi che si aggiungono ai 280 attualmente in servizio

Investimenti

Investimenti sugli immobili per quasi 2 milioni di euro con importanti interventi nei Centri di servizio del territorio e in particolare a: Melegnano, e Torrevecchia Pia. Altri interventi sono previsti su piattaforme ecologiche/centri di raccolta di: Carpiano, Arcore, Borgo San Giovanni, Grezzago, Melegnano e Torrevecchia Pia. Altro investimento importante per la realizzazione o il completamento di impianti fotovoltaici e per la diffusione nei Comuni dei distributori automatici di sacchi (59 esistenti + 20 nuovi).

“L’Assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il budget 2026 dando fiducia a una società in continua crescita – ha detto il Presidente Fulgione. Un risultato importante che ci consente di prepararci nel migliore dei modi all’anno che ci aspetta e che ci vedrà impegnati nell’avvio delle attività preordinate al rinnovo degli affidamenti del servizio di igiene urbana in molti dei nostri Comuni soci”.

Territorio

Nel 2025 è entrato nella compagine CEM il Comune di Massalengo. I soci sono così saliti a 77 e la popolazione servita è di circa 700mila abitanti. Prosegue, così, il percorso di crescita di CEM sia in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento societario che di ampliamento del servizio sul territorio.