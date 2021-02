Lavora con noi, cerchiamo nuovi agenti commerciali

Il Giornale di Monza, il Giornale di Carate, il Giornale di Desio, il Giornale di Seregno e il Giornale di Vimercate, che fanno parte del Gruppo Editoriale Netweek, sono alla ricerca di agenti di commercio da inserire nella propria rete vendita pubblicitaria.

Cerchiamo agenti commerciali, lavora con noi

“Nonostante un 2020 certamente complicato a causa della pandemia – spiegano Antonio Monguzzi, responsabile commerciale per Monza e Vimercate, e Renato Vivenzi, responsabile commerciale per Carate, Desio e Seregno – siamo soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati conseguiti: abbiamo affrontato il mercato con il giusto piglio, aiutando le aziende inserzioniste a comunicare e affrontare nel migliore dei modi questo periodo così difficile e rafforzando ulteriormente il nostro posizionamento sul territorio ed il nostro ruolo di consulenza alla comunicazione d’impresa. Il 2021 si presenta ricco di opportunità e possibilità per i nostri mezzi e siamo convinti di poter fare un’annata importante, in linea con gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti nel nostro piano industriale. Cerchiamo dunque risorse commerciali determinate, ottimiste, propositive che vogliano cogliere la possibilità di entrare a far parte di una rete vendita strutturata e avere un percorso di crescita e formazione in un contesto dinamico, stimolante e in continua evoluzione”.

Netweek, leader italiano nell’editoria locale

“Netweek è leader italiano nel settore dell’editoria locale – sottolinea Riccardo Galione, vice president Sales & Marketing del gruppo – siamo quotati alla Borsa di Milano, ci avvaliamo della collaborazione di più di 500 giornalisti, oltre che di circa 90 persone di staff e di una rete commerciale di oltre 100 agenti di commercio. Contiamo 58 testate cartacee e 41 siti d’informazione tra Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana e Veneto. Oltre alla visibilità sui nostri mezzi di informazione, grazie ai nostri esperti di comunicazione, marketing tradizionale e digitale, offriamo ai Clienti piani di comunicazione integrata, servizi di agenzia on e off-line, organizziamo eventi, realizziamo video e pubblicazioni ad hoc, offrendo al mercato dal singolo spazio di visibilità al progetto iper-strutturato. Di fronte alla crisi economica che ha colpito il nostro Paese a causa dell’emergenza sanitaria abbiamo reagito migliorando la qualità del nostro lavoro, delle nostre offerte commerciali, realizzando nuovi prodotti, studiando nuove soluzioni di comunicazione per i nostri clienti, affidandoci a strumenti informatici innovativi ed aiutando i nostri commerciali a performare al meglio. Le azioni intraprese ci hanno consentito di conseguire risultati di fatturato nettamente superiori rispetto alla media di mercato e ai nostri competitor e ci affacciamo pertanto a questo 2021 con grande fiducia”.

Chi fosse interessato a lavorare con noi ed entrare a far parte del Gruppo Netweek può inviare il proprio cv e/o un video di presentazione all’indirizzo mail candidature@netweek.it.