Uno sciopero di 4 ore lunedì 30 giugno e il blocco totale e immediato degli straordinari con l’obiettivo di riaprire il tavolo della trattativa. È la decisione presa dalle lavoratrici e dai lavoratori della JINDAL Nylon Films oggi riuniti in una assemblea molto partecipata contro la scelta della proprietà di escludere una fetta importante di lavoratori dal premio di partecipazione. Una scelta inedita che ha subito trovato l’opposizione della RSU Filctem Cgil che ha considerato la proposta “irricevibile” e “con effetti discriminatori nei confronti di una grossa percentuale di lavoratori, i quali, per la prima volta, sarebbero esclusi dalla totalità del premio”.

Lavoratori della JINDAL Nylon Films in mobilitazione per il premio di partecipazione

Ad annunciarlo sono Emiliano Polini, Salvatore Di Martino e Sonia Pasinato, rappresentanti sindacali della Filctem Cgil nell’azienda di produzione di imballaggio flessibile per le farmaceutiche con sede nel quartiere del Villaggio Snia a Cesano Maderno, che spiegano: “Con i lavoratori in assemblea abbiamo discusso del difficile contesto in cui versa l’azienda ormai da alcuni anni, da quando, con il cambio di proprietà, sono venute a mancare le figure di riferimento manageriale con un turn over che ha creato incertezza e disorientamento”.

“L’anno scorso, per la prima volta nella storia dell’azienda – continuano i rappresentanti Filctem Cgil – avevamo già realizzato uno sciopero molto partecipato per chiedere lo sviluppo di un piano industriale e la sicurezza. Oggi, per scelta degli stessi lavoratori, torniamo a mobilitarci per un diritto negato e per chiedere risposte sulle difficoltà da tempo denunciate”.

Dall’assemblea dei lavoratori in azienda, emerge anche una richiesta di rilancio del sito produttivo:

“Ci preoccupa – affermano i rappresentanti della Filctem Cgil – la continua riduzione dell’organico dovuta al blocco unilaterale del turnover, le persone che vanno in pensione non sono rimpiazzate e tutto ricade sui lavoratori rimasti in azienda”. “Oggi, dopo mesi di tensioni e mancata chiarezza, ci troviamo di fronte a un fatto inaccettabile che non era mai accaduto in JINDAL: l’azienda, infatti, propone un accordo sul premio di partecipazione che esclude una parte consistente del personale. Una decisione discriminatoria e inaccettabile, che rompe un equilibrio costruito negli anni e che minaccia di cancellare completamente il premio per tutti, nel caso in cui non si arrivi a un’intesa”, denunciano. “Per questo motivo – spiegano Emiliano Polini, Salvatore Di Martino e Sonia Pasinato, RSU Filctem Cgil – abbiamo proclamato quattro ore di sciopero e il blocco degli straordinari: vogliamo riaprire il confronto e riportare l’azienda al tavolo delle trattative. Il nostro obiettivo è chiaro: garantire equità, rispetto e riconoscimento per il lavoro svolto da tutte e tutti i dipendenti della JINDAL”.

(in copertina Salvatore Di Martino RSU FILCTEM CGIL JINDAL)