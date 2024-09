Lo scorso 21 settembre si è tenuto il Family Day di Fontana Gruppo, leader mondiale nella bulloneria di alta qualità con sede a Veduggio con Colzano, presso il plant IBS di Buttigliera Alta, in provincia di Torino. Un’iniziativa organizzata per coinvolgere famiglie e stakeholders con l’obiettivo di celebrare il valore del lavoro sostenibile incrementando la cultura della sostenibilità.

L'azienda brianzola che apre le porte alle famiglie

Nel corso della giornata gli ospiti hanno infatti potuto visitare l’interno dello stabilimento per osservare da vicino il processo di produzione e ascoltare la spiegazione fornita direttamente dal personale dello stabilimento. Al termine del percorso è stata predisposta un’area dedicata a laboratori e giochi, particolarmente focalizzati sui temi della sostenibilità e della sicurezza, in cui sono state proposte attività interattive e coinvolgenti per grandi e piccoli. Da qui gli ospiti, oltre 800, ben oltre le aspettative, sono partiti con tour mirati alla scoperta dell’azienda.

A tal proposito, Fabrizio Fontana, Membro del Board di Fontana Gruppo, ha dichiarato:

«Con grande piacere abbiamo aperto le porte di questo stabilimento che sin dagli Anni Ottanta è entrato a far parte del Gruppo, e dunque della nostra Famiglia, rappresentando una tappa certamente molto importante della nostra storia. Siamo orgogliosi dell’adesione che ha raccolto questa iniziativa, a ulteriore testimonianza dell’importanza di IBS sul territorio nonché del forte rapporto di fiducia tra dipendenti e azienda: quelli di oggi ma anche quelli di ieri, ex collaboratori che si sono intrattenuti con noi raccontandoci aneddoti e mettendo in risalto l’incredibile evoluzione tecnologica nel processo di realizzazione della vite».

Soddisfatto anche Nicola Guido, CEO EMEA di Fontana Gruppo: