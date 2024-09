Un incontro con le autorità locali per presentare i nuovi progetti aziendali e far presente i punti fondamentali del piano di sviluppo: in primo luogo la valorizzazione del personale, l'apertura a studenti e start-up e a nuove assunzioni su scala locale.

Succede a Bernareggio dove la Cipierre Elettronica, azienda operante da oltre 30anni nel settore dell’elettronica industriale professionale ed in particolare nella progettazione, assemblaggio e collaudo di schede e apparati elettronici, ha presentato nei giorni alle autorità locali il proprio piano di sviluppo tecnologico e industriale, in seguito all’acquisizione da parte di Braga Moro, società che opera sul mercato domestico ed internazionale dal 1946 nel settore dei sistemi di alimentazione degli apparati industriali, per le telecomunicazioni e per le infrastrutture di Information Technology.

L’acquisizione, mantenendo l’identità di Cipierre Elettronica, ha permesso infatti a Braga Moro di internalizzare la componente a più alto contenuto tecnologico della produzione, integrando tutte le competenze necessarie allo sviluppo e alla presenza dei prodotti sul mercato.

L'azienda brianzola che investirà su giovani e innovazione

Nel corso dell’incontro con il sindaco di Bernareggio Gianluca Piazza, Cipierre Elettronica ha posto l’accento sull’importanza del legame con il territorio sul quale l’azienda opera con un centro produttivo di 3000 mq che nei piani futuri sarà sviluppato anche come polo di attrazione per studenti e start-up, in un reciproco scambio finalizzato allo sviluppo sostenibile e ad un costante aggiornamento rispetto all’innovazione tecnologica.

Nel suo piano di sviluppo Cipierre Elettronica punta ad aumentare l’attuale organico, recentemente oggetto di una speciale gratificazione e di un bonus welfare visti i risultati ottenuti, con una particolare attenzione a giovani provenienti dal territorio da formare e da inserire con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente un legame che caratterizza da sempre l’azienda.

Una parte importante del piano di sviluppo sarà inoltre dedicata all’implementazione delle tematiche ESG con l’obiettivo di promuovere un impatto positivo sul territorio attraverso un approccio incentrato sull’economia circolare.

“Cipierre Elettronica si appresta a vivere un nuovo e importante capitolo della propria storia trentennale ed è per questo che abbiamo ritenuto fondamentale rendere partecipi le autorità locali dei nostri piani futuri che vedranno il territorio e le sue persone nelle veste di protagonisti – ha affermato Maddalena Bellante, Ceo di Cipierre Elettronica – L’acquisizione da parte di Braga Moro costituisce per la nostra azienda una garanzia di solidità e di sviluppo industriale e tecnologico in un mercato promettente ma che richiede massima affidabilità e un aggiornamento costante”

"Una eccellenza del nostro territorio"