Legge di Bilancio 2021, tutti gli incentivi per le imprese

La nuova Legge di Bilancio 2021 mette a disposizione 38 miliardi di euro, molti dei quali per far ripartire l’economia e sostenere le imprese. Ma districarsi tra le varie novità non è certamente facile, quindi per aiutare gli imprenditori Confimi Industria Monza e Brianza, insieme a Confimi Apindustria Bergamo, organizza un webinar gratuito mercoledì 20 gennaio.

Legge di Bilancio 2021, il webinar di Confimi

Sono 38 i miliardi a disposizione della nuova Legge di Bilancio 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre dopo l’approvazione definitiva da parte del Parlamento. Il webinar gratuito “La nuova Legge di Stabilità – tutti gli incentivi per le imprese” ha l’obiettivo di presentare le principali novità e informazioni introdotte dalla Legge di Stabilità in materia di incentivi per le imprese. L’appuntamento è per mercoledì 20 gennaio, dalle 14.30 alle 17.30.

Per partecipare è necessario scaricare la scheda di iscrizione e inviarla compilata.

Con l’aiuto di Francesco Purificato, dell’Area Credito e Finanza di Confimi, si potranno avare informazioni sul programma “Transizione 4.0” e sul rifinanziamento della “nuova Sabatini”, oltre che sulla proroga del credito d’imposta per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese. Tra le novità presentate anche i fondi per incentivare l’attività di impresa a diverso livello: in particolare, già nel 2021 previsti circa 540 milioni complessivi, ripartiti tra Fondo tecnologie e territorio, Fondo per il sostegno dell’impresa femminile, Fondo Pmi creative, Fondo d’investimento Pmi settore aeronautico e Green Economy, Fondo per sviluppo e sostegno filiere agricole, pesca e acquacoltura. Inoltre si parlerà di moratoria sui prestiti, Fondo Centrale di Garanzia PMI e Garanzia Italia.

Spazio, ovviamente, anche alle domande, ma per ogni approfondimento su questi temi è possibile contattare direttamente Confimi Monza e Brianza.