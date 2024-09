A seguito della comunicazione di licenziamento collettivo da parte di Assa Abloy Italia S.p.A. per la chiusura del sito produttivo di Renate, dedicato alla produzione di maniglie per porte e finestre, le Organizzazioni Sindacali territoriali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil si sono incontrate ieri, giovedì 5 settembre, con la Direzione aziendale presso la sede di Assolombarda a Monza per discutere della situazione.

Licenziamenti alla "Assa Abloy Italia" di Renate, i sindacati si oppongono

Le Organizzazioni Sindacali hanno espresso in maniera congiunta la loro contrarietà in merito alla chiusura dello stabilimento che opera all'interno di un distretto storico per la produzione di maniglie, un settore che rappresenta un patrimonio importante per il territorio e in particolare per la comunità di Renate.

"La chiusura del sito produttivo - si legge nella nota diffusa dai sindacati - significherebbe privare il territorio di una delle più importanti unità produttive, con un impatto sociale significativo per le lavoratrici, i lavoratori e le loro famiglie".

Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno proposto di trovare degli strumenti alternativi che permettano di avere il tempo necessario per trovare soluzioni concrete e prospettive future per le lavoratrici e i lavoratori del sito.

L'azienda ha confermato di voler chiudere lo stabilimento

Tuttavia, l'azienda ha ribadito la sua intenzione di proseguire con la chiusura dello stabilimento, annunciando l'intenzione di licenziare tutti i dipendenti entro la fine del 2024, rifiutando di esplorare percorsi alternativi che potrebbero portare alla salvaguardia dei posti di lavoro.

Di fronte a tale atteggiamento, le lavoratrici e i lavoratori di Assa Abloy di Renate, insieme a Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, hanno deciso di intraprendere una serie di iniziative e di coinvolgere le parti politiche territoriali. L’obiettivo è di attivare un tavolo di confronto che possa individuare soluzioni e opportunità lavorative per i dipendenti del sito produttivo.