Licenziamento collettivo in SK Hynix Italia, sciopero e presidio davanti alla provincia

Dopo che lo scorso 3 aprile la società Coreana colosso mondiale dei semiconduttori ha comunicato la chiusura del centro di ricerca e sviluppo italiano ed europeo, SK hynix Italy srl, di Agrate Brianza e il licenziamento dei 39 ricercatori che vi lavorano, mercoledì si è svolto il primo incontro di esame congiunto nell’ambito della procedura sindacale di licenziamento collettivo avviata dalla società coreana.

“Durante l’incontro abbiamo affermato che le motivazioni indicate dall’azienda all’interno della procedura formale di licenziamento sono inconsistenti, non risultano oggettive e coerenti con la situazione aziendale e a tal proposito abbiamo richiesto di fornire ulteriori elementi per chiarire la situazione”, spiega Matteo Moretti, segretario generale della Filcams Cgil Monza Brianza.

“In contraddizione con quanto dichiarato dall’azienda – aggiunge –, non risulta alcun divario tecnologico tra la casa madre coreana e l’unico centro di ricerca italiano ed europeo di SK Hynix di Agrate Brianza poiché le professionalità e le competenze disponibili dei lavoratori sarebbero pienamente funzionali a sviluppare nuovi prodotti NAND. Le attività di ricerca e sviluppo svolte in Brianza hanno sempre raggiunto gli obiettivi, anche nel 2022, e sono state riconosciute dalla casa madre delle onorificenze ai ricercatori italiani per l’eccezionale contributo al successo della compagnia coreana”.

“Inoltre – puntualizza ancora Moretti –, contrariamente a quanto affermato non risultano necessari investimenti produttivi e gli adeguamenti dei macchinari di laboratorio e dei livelli di sicurezza aziendale, sempre effettuati in questi anni in linea con le previsioni delle normative del Governo coreano, ci risultano essere stati interrotti proprio in questi mesi, semmai in conseguenza della decisione di chiudere e non ne possono essere pertanto la causa”.