Magnolia, 25 anni di pulizie industriali a Bellusco: innovazione e tecnologia a osmosi per risultati superiori

Da realtà locale a punto di riferimento nelle pulizie industriali in Lombardia. Magnolia SAS celebra 25 anni di attività nel segno di specializzazione, innovazione e attenzione al cliente.

Fondata nel 2000 da Giuseppe Camardella, l’azienda nasce da una passione coltivata fin dall’adolescenza e si è evoluta nel tempo fino a diventare una struttura organizzata con 20 collaboratori, operativa su tutto il territorio regionale e oggi affiancata anche dalla figlia Arianna.

Dalle pulizie civili al settore industriale e tecnologico

Nel corso degli anni Magnolia ha ampliato il proprio raggio d’azione, passando dalle pulizie civili a interventi altamente specializzati in ambito industriale.

L’azienda opera su:

capannoni e stabilimenti produttivi

facciate continue in vetro

superfici in alluminio e travertino

coperture di impianti sportivi

pannelli fotovoltaici

Un percorso di crescita costruito su affidabilità, cura del dettaglio e continua ricerca di soluzioni innovative.

Pulizia a osmosi: la tecnologia che garantisce risparmio ed efficienza

Il vero punto di forza di Magnolia è il macchinario a osmosi, una tecnologia avanzata che consente di lavorare da terra fino a 25 metri di altezza, eliminando la necessità di piattaforme aeree o scale mobili.

Il sistema funziona attraverso speciali filtri che trasformano l’acqua del rubinetto in acqua pura al 100%, priva di calcare e sostanze chimiche. Il risultato:

nessun alone o striscia sulle superfici

pulizia ecologica senza detergenti

riduzione dei costi operativi

maggiore sicurezza sul lavoro

L’assenza di piattaforme aeree comporta un risparmio economico significativo: il noleggio di questi mezzi può costare tra 600 e 1000 euro a intervento. Inoltre, grazie alla tecnologia a osmosi, bastano due operatori invece dei quattro normalmente necessari, con un’ulteriore ottimizzazione delle risorse.

Pannelli fotovoltaici: fino al 20% di efficienza in più

Uno degli ambiti in cui la pulizia a osmosi si rivela strategica è quello dei pannelli solari. Polvere, sabbia e smog possono ridurre l’efficienza energetica fino al 20%.

Una manutenzione programmata – consigliata almeno due volte l’anno – permette di mantenere gli impianti al massimo della resa, aumentando la produttività energetica e tutelando l’investimento nel tempo.

Un’impresa familiare proiettata nel futuro

Con sede nella zona industriale di Bellusco, Magnolia SAS ha costruito la propria reputazione attraverso il passaparola e la qualità del servizio. La presenza in azienda della seconda generazione testimonia la volontà di proseguire un percorso fatto di innovazione tecnologica, efficienza operativa e forte attenzione al cliente.

Dopo 25 anni di attività, Magnolia continua a distinguersi nel settore delle pulizie industriali grazie a un modello che unisce esperienza, tecnologia e sostenibilità, offrendo alle aziende soluzioni concrete, performanti ed economicamente vantaggiose.