Magnolia, 25 anni di pulizie industriali a Bellusco: innovazione e tecnologia a osmosi per risultati superiori

Da realtà locale a punto di riferimento nelle pulizie industriali in Lombardia. Magnolia SAS celebra 25 anni di attività nel segno di specializzazione, innovazione e attenzione al cliente.
Fondata nel 2000 da Giuseppe Camardella, l’azienda nasce da una passione coltivata fin dall’adolescenza e si è evoluta nel tempo fino a diventare una struttura organizzata con 20 collaboratori, operativa su tutto il territorio regionale e oggi affiancata anche dalla figlia Arianna.
Dalle pulizie civili al settore industriale e tecnologico
Nel corso degli anni Magnolia ha ampliato il proprio raggio d’azione, passando dalle pulizie civili a interventi altamente specializzati in ambito industriale.
L’azienda opera su:
-
capannoni e stabilimenti produttivi
-
facciate continue in vetro
-
superfici in alluminio e travertino
-
coperture di impianti sportivi
-
pannelli fotovoltaici
Un percorso di crescita costruito su affidabilità, cura del dettaglio e continua ricerca di soluzioni innovative.
Pulizia a osmosi: la tecnologia che garantisce risparmio ed efficienza
Il vero punto di forza di Magnolia è il macchinario a osmosi, una tecnologia avanzata che consente di lavorare da terra fino a 25 metri di altezza, eliminando la necessità di piattaforme aeree o scale mobili.
Il sistema funziona attraverso speciali filtri che trasformano l’acqua del rubinetto in acqua pura al 100%, priva di calcare e sostanze chimiche. Il risultato:
-
nessun alone o striscia sulle superfici
-
pulizia ecologica senza detergenti
-
riduzione dei costi operativi
-
maggiore sicurezza sul lavoro
L’assenza di piattaforme aeree comporta un risparmio economico significativo: il noleggio di questi mezzi può costare tra 600 e 1000 euro a intervento. Inoltre, grazie alla tecnologia a osmosi, bastano due operatori invece dei quattro normalmente necessari, con un’ulteriore ottimizzazione delle risorse.
Pannelli fotovoltaici: fino al 20% di efficienza in più
Uno degli ambiti in cui la pulizia a osmosi si rivela strategica è quello dei pannelli solari. Polvere, sabbia e smog possono ridurre l’efficienza energetica fino al 20%.
Una manutenzione programmata – consigliata almeno due volte l’anno – permette di mantenere gli impianti al massimo della resa, aumentando la produttività energetica e tutelando l’investimento nel tempo.
Un’impresa familiare proiettata nel futuro
Con sede nella zona industriale di Bellusco, Magnolia SAS ha costruito la propria reputazione attraverso il passaparola e la qualità del servizio. La presenza in azienda della seconda generazione testimonia la volontà di proseguire un percorso fatto di innovazione tecnologica, efficienza operativa e forte attenzione al cliente.
Dopo 25 anni di attività, Magnolia continua a distinguersi nel settore delle pulizie industriali grazie a un modello che unisce esperienza, tecnologia e sostenibilità, offrendo alle aziende soluzioni concrete, performanti ed economicamente vantaggiose.