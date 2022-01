Commercio e imprese

Intanto via libera al bando che mette a disposizione delle imprese e professionisti colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ben 200 mila euro.

Il Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Nova Milanese è diventato realtà. Un nuovo importante traguardo per lo sviluppo del commercio e l’attrattività locale

Nasce il distretto del commercio di Nova Milanese

Dopo mesi di lavoro tra le parti, è nato nei giorni scorsi il Distretto Urbano del Commercio di Nova Milanese (DUC), riconosciuto da Regione Lombardia il 23 dicembre 2021.

In piena pandemia, l’Amministrazione comunale studiato le modalità per ampliare il ventaglio di possibilità per la ripartenza dello sviluppo economico del territorio e creare un soggetto che, fin da subito, si attiverà per valorizzare la Città e la sua attrattività nei confronti delle imprese, migliorando la competitività e la offerta di servizi commerciali novesi.

Il bando per imprese e professionisti

In prima battuta ieri l'Amministrazione comunale ha dato il via libera al bando “Nova ti aiuta – Imprese 2021”, che mette a disposizione delle imprese e professionisti colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ben 200 mila euro.

Le domande per accedere al contributo dovranno essere presentate a partire dal giorno 15-1-2022 fino al 31-1-2022.

Grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, APA Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza e Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e Lodi, è stato costituito il soggetto giuridico che consentirà di intraprendere azioni concrete per lo sviluppo del settore in città.

A questo risultato, sottolinea l'Amministrazione comunale in una nota, si è arrivati dopo diverse analisi ed incontri tra tecnici comunali e i consulenti esterni del Politecnico di Milano (consorzio Poliedra e CISE Urb&Com Lab), nel più ampio compito di supporto per gli studi preliminari alla modifica del PGT vigente. Incontri che hanno coinvolto anche le parti politiche ed alcune imprese locali.

La Commissione del Territorio, che è stata convocata per dare il suo contributo politico, ha fornito diverse indicazioni nel delineare i punti principali per la costituzione del Nuovo Distretto Urbano del Commercio di Nova Milanese.

"Un risultato tangibile per le nostre aziende"

“Distretto del Commercio e Bando per le imprese rappresentano il frutto del duro lavoro di mesi - commenta soddisfatta l’Assessore al Commercio, Artigianato, Attività Produttive e SUAP Rossella Nigro - Un ottimo risultato tangibile per le nostre aziende e per tutto il tessuto produttivo. E, aggiungo, rappresenta l’importante inizio di un percorso di attenzione concreta nei confronti di una delle anime importanti della nostra comunità che si svilupperà nel 2022”.

(nella foto l'assessore Rossella Nigro)