Rinnovati i Cda nelle società operative di Aeb

Aeb, società multiutility con sede a Seregno, ha completato il rinnovo della governance delle società operative. Dopo la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione del Gruppo, le assemblee delle controllate hanno designato i Cda, confermando i direttori generali in carica.

Raimondi presidente di Gelsia

Il rinnovo segue le linee strategiche indicate dal Piano industriale, rafforzando la continuità gestionale e la partnership industriale con A2A, a conferma dell’impegno di AEB sul territorio e nello sviluppo delle energie rinnovabili.

Nel Cda di Gelsia Roberta Rosa Raimondi neo presidente, Gabriela Vittorio e Roberto Osvaldo Azzola. Direttore generale: Riccardo Fornaro. In Gelsia Ambiente l’ex sindaco di Desio Roberto Corti presidente, con Giulia Isola, Claudia Mensi, Marcello Milani, Carmela Illuminata Martello. Direttore generale: Cristina Fusco.

I Cda delle altre società operative

A2A Illuminazione pubblica: Fabrizio Radaelli (presidente), Cinzia Borasio, Filippo Torcetta. Direttore Generale: Federico Mauri. RetiPiù: Gianfranco Trabucchi (presidente), Davide Della Giustina, Daniela Martinazzi detto Botter. Direttore generale: Antonio Capozza. VGE05: Marco Alberio (presidente), Giuseppe Monteforte (amministratore delegato), Annamaria Arcudi.

Ballabio: “Continueremo a investire”

“Con la nomina dei nuovi Cda si completa il rinnovo della governance di Aeb – dichiara Mauro Ballabio, presidente Aeb – Auguro buon lavoro ai presidenti appena nominati e a tutti i consiglieri, ringraziando sentitamente i presidenti uscenti per il prezioso contributo e la dedizione dimostrata negli anni. In un periodo complesso, Aeb si è rafforzata, mostrando resilienza e dinamismo, e ha consolidato la partnership industriale con A2A, mantenendo al tempo stesso un forte legame con i territori in cui opera. Il Piano strategico indica la direzione per i prossimi anni: continueremo a investire sul territorio, sviluppare progetti nelle rinnovabili e migliorare l’efficienza dei servizi ai cittadini”.