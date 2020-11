“Ogni servizio artigiano è unico, i clienti devono poterlo raggiungere”. Enrico Brambilla, segretario di Apa Confartigianato imprese Milano Monza Brianza, chiede di rivedere l’ultimo Dpcm, così da consentire ai clienti di raggiungere le botteghe artigiane anche se fuori Comune.

Ogni servizio artigiano è unico, i clienti devono poterlo raggiungere”

“Siamo alle prese con l’interpretazione dell’ultimo Dpcm – spiega il segretario di Apa Confartigianato Imprese – Premettiamo che è nostro interesse collaborare con le autorità preposte per uscire dalla situazione di emergenza e quindi raccomandiamo a tutti di spostarsi esclusivamente per ragioni di necessità. Ciò detto, però, ci sono delle attività aperte e ci si pone il tema del loro raggiungimento da parte dei clienti. Secondo una interpretazione restrittiva del Dpcm non è possibile raggiungere i laboratori e i negozi artigiani al di fuori del proprio comune di residenza.

“Noi non condividiamo questa interpretazione. Perché? Semplice: ogni servizio artigiano è un servizio differente rispetto a quello che altri svolgono. Tra artigiano e cliente c’è un rapporto fiduciario che non può essere ignorato”.

Tuttavia… “Tuttavia in questo momento facciamo presente che questa nostra interpretazione non viene consentita dalle prefetture locali, compresa quella di Monza. Noi ci auguriamo che al più presto si esca da questa situazione di incertezza e prevalga la ragionevolezza, per cui se ad una attività è consentito rimanere aperta sia consentita anche quella di ricevere i propri tradizionali clienti. Sappiamo che già comunque l’afflusso è notevolmente calato: far venir meno anche i clienti sarebbe un colpo molto duro”.

Quindi l’appello alle imprese associate: “In questo momento non possiamo naturalmente spingere al contravvenire quello che le Prefetture stanno indicando, però se vi dovessero esserci dei casi che ci vorrete segnalare fatecelo sapere e noi non mancheremo a fornirvi tutta l’assistenza necessaria, eventualmente anche sul piano legale”.

TORNA ALLA HOME PAGE