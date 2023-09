Successo di partecipazione al Recruiting day organizzato dai Centri per l'Impiego di Seregno e Cesano Maderno di AFOL MB e l’Agenzia per il Lavoro Umana S.p.a. che si è svolto ieri, giovedì 21 settembre, presso il Centro per l’impiego di Seregno di via Monte Bianco.

Oltre 100 partecipanti al Recruiting day dei Centri per l'Impiego di Seregno e Cesano Maderno

Il Recruiting Day è stato organizzato con lo scopo di presentare ai cittadini concrete opportunità di lavoro nei settori della logistica (magazzinieri e autisti con patente B), dell’assemblaggio e del confezionamento e illustrare i percorsi di ricollocazione e le opportunità formative previsti dal programma GOL (Garanzia, Occupabilità, Lavoro).

La Responsabile del Centro per l’impiego di Seregno insieme al referente del Centro per l’impiego di Cesano Maderno hanno accolto 117 persone nella fascia di età compresa tra i 18 e i 40 anni che hanno effettuato colloqui informativi con i selezionatori dell’Agenzia per il Lavoro “Umana”.

L’evento ha registrato una grande affluenza di candidate e candidati che hanno mostrato grande interesse nei confronti delle opportunità professionali presentate.

Il prossimo evento il 5 ottobre a Villasanta

E intanto i Recruiting Day proseguono: il prossimo è fissato per il 5 ottobre 2023, dalle ore 14:00, presso la Sala Congressi di

Villa Camperio a Villasanta, in via F. Confalonieri, 55.

Per maggiori informazioni e per i prossimi Recruiting Day che saranno organizzati sul territorio della Provincia di Monza e della Brianza è possibile consultare il sito www.afolmb.it.