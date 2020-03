Sono oltre 1300 le imprese metalmeccaniche che hanno richiesto la cassa integrazione in Brianza. Lo comunica la Fim Cisl Lombardia. Oltre 7mila quelle in Lombardia.

Metalmeccanici: oltre 1300 imprese richiedono la cassa integrazione in Brianza

Continuano ad arrivare senza sosta alle organizzazioni sindacali le richieste di cassa integrazione da parte delle imprese metalmeccaniche che, a oggi, coinvolgono oltre 200.000 metalmeccanici. Tutte le province sono coinvolte in misura importante rispetto al totale degli addetti. In Brianza (provincia di Monza e Lecco) sono 1342 le aziende che hanno fatto richiesta della cassa per un totale di 41.707 lavoratori coinvolti.

Di seguito la tabella redatta dalla Fim Cisl Lombardia che elenca, provincia per provincia, le richieste:

Territorio Richieste cassa Lavoratori coinvolti Bergamo 809 34946 Brescia 1088 43279 Monza Brianza Lecco 1342 41707 Milano 2319 33085 Laghi (Como e Varese) 870 29661 Asse del Po (Cremona e Mantova) 336 13182 Pavia Lodi 282 5863 Sondrio 107 2000 Totale 7153 203723

I sindacati: “Le imprese anticipino l trattamento economico”

“Siamo impegnati a incalzare le imprese affinché anticipino il trattamento economico di cassa integrazione per garantire continuità di reddito alle persone. Ecco perché i politici che speculano sul ruolo del sindacato, in realtà, fanno un danno ai lavoratori e all’economia – afferma Andrea Donegà, segretario generale Fim Cisl Lombardia. Con questi numeri, se consideriamo che il tasso di assenza per malattie si è ovviamente alzato, che molte aziende hanno programmato ferie e che tanti lavoratori sono in smart working, possiamo dire che la direzione intrapresa è quella che Cgil, Cisl e Uil in Lombardia hanno sostenuto già da tempo: fermare le attività produttive non essenziali per limitare al massimo gli spostamenti delle persone e, quindi, le occasioni di contagio, mettendo in sicurezza il nostro sistema sanitario e impegnandoci a difendere la vita e la salute delle persone prima di qualsiasi altro interesse”.

“Governare questo blocco – aggiunge – ci deve servire anche per immaginare e gestire la ripresa per la quale servirà un grande impegno di tutti e straordinarie misure di sostegno al reddito per le persone e alla liquidità delle imprese per contrastare il calo di domanda che si sta generando e favorire la ripartenza”.

“Continueremo a presidiare i luoghi di lavoro”

“Nel frattempo – conclude Donegà – continueremo a presidiare tutti i luoghi di lavoro per fare applicare il protocollo firmato da Cgil, Cisl, Uil, parti datoriali, con la regia del Governo, per garantire il rispetto della salute e della sicurezza di tutti quei lavoratori che dovranno andare in azienda”.

TORNA ALLA HOME