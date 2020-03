Pentacolor Giussano fai da te e colorificio: sempre operativi nel rispetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Un piccolo cambio degli orari sarà solo per il sabato e per il lunedì, ci racconta Roberto Arienti presidente della Pentacolor, infatti come da decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispetteremo la chiusura del sabato ma apriremo anche il lunedì mattina.

I nostri orari

Per tutto il periodo fino al 3 aprile saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30

Da Pentacolor potete trovare ogni tipo di prodotto e uno staff qualificato che saprà consigliarvi le soluzioni e le ultime tendenze.

In un’esposizione di 1.600 mq sicuramente non mancano le novità, ricorda Roberto Arienti, inclusa tutta la parte per materiale industriale e per l’edilizia.

Insomma anche in un momento dove tutti siamo preoccupati per la situazione attuale, ci si può tenere impegnati per quello che solitamente chiamiamo il nostro rifugio: la Casa.

