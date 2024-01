STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la

certificazione «Top Employer Italia» dal Top Employers Institute, il riconoscimento ufficiale che ogni anno viene assegnato alle aziende eccellenti nelle politiche e strategie HR e nella loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, e migliorare l’ambiente di lavoro.

Per il terzo anno consecutivo STMicroelectronics ottiene la certificazione "Top Employer Italia"

«Siamo orgogliosi di avere ricevuto anche per il 2024 la certificazione «Top Employer Italia», che riconosce la centralità che diamo alla persona e la qualità dei nostri programmi e delle nostre iniziative di inclusione, formazione, sviluppo, welfare e qualità della vita sul posto di lavoro, a proposito dei quali nel 2023 abbiamo consolidato importanti risultati, molti dei quali anche inseriti nell’innovativo contratto collettivo nazionale di secondo livello siglato a fine ottobre, oltre all’aggiornamento della nostra politica per il lavoro da remoto - ha dichiarato ha dichiarato Gualtiero Mago, Group Vice President Italy Human Resources di STMicroelectronics. Abbiamo inoltre avviato nuovi centri di progettazione, che operano in stretta collaborazione con le prestigiose università di Pavia e di Pisa; oltre ad aver proseguito l’investimento nello sviluppo del nostro sito manifatturiero di Catania, parallelamente alla crescita di quello di Agrate Brianza”. “Inoltre, con l’inizio del 2024, oltre alla conferma per il terzo anno consecutivo della certificazione Top Employer Italia, abbiamo anche nuovamente ricevuto la conferma come Italy’s Best Employer for Women*, che ci inserisce tra i migliori datori di lavoro per le donne in Italia, e Top Job Italy’s Best Employer*.”

Le nuove assunzioni

STMicroelectronics è presente in Italia in 13 siti, compreso quello di Agrate Brianza, con più di 12.500 mila dipendenti, di cui più di 3.400 ricercatori. La Società ha assunto 1.600 laureati e diplomati fra il 2022 e il 2023.

Gli standard

La Certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri.

Il Programma Top Employers ha riconosciuto e certificato per questa edizione più di 2.300 Top Employer in 121 Paesi di cinque continenti.