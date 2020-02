Per la Festa della donna sconti nei negozi del centro

Uno sconto a tutte le donne che decideranno di fare acquisti in centro a Desio negli esercizi aderenti all’iniziativa organizzata dal Comune e da Confcommercio, che vede protagonisti i commercianti della nostra città, per celebrare la festa della donna, il prossimo 8 marzo.

Gli acquisti fatti sabato 7 marzo – poiché quest’anno la festa dell’8 marzo cadrà di domenica – saranno scontati nell’mbito della campagna lanciata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante e fondamentale ruolo della donna nella nostra società.

“Si tratta di un gesto simbolico ma molto concreto – spiegano l’Assessore al Commercio Jenny Arienti e l’Assessore alle Pari opportunità Paola Buonvicino – perché è molto concreto il contributo che ogni giorno le donne danno alla nostra società, in tutti gli ambiti, dalla famiglia, al lavoro, alla cultura, alla ricerca, alla scuola, al volontariato. Un ruolo ancora oggi di fatto poco apprezzato e riconosciuto, nonostante i passi avanti compiuti sulle pari opportunità. Per permettere alle donne di sviluppare al meglio le proprie potenzialità servono interventi più strutturali a favore della famiglia, ad esempio per quel che riguarda il supporto alla crescita dei figli. Le recenti misure adottate dal Governo nella recente legge di stabilità sui nidi vanno in questa direzione e non devono rimanere isolate”.