Regali di Natale, le proposte last minute di PentaColor

Mancano ormai pochi giorni al 25 dicembre e perciò si sta per chiudere la corsa ai regali di Natale. Per gli acquisti last minute non c’è da preoccuparsi: PentaColor è sempre al servizio della clientela. Nel colorificio di Giussano trovano spazio fantasiose idee regalo per grandi e piccini, tutto l’occorrente per le decorazioni e quanto necessario per dare libero sfogo alla propria creatività. E inoltre è ancora possibile trovare tantissimi articoli per allestire la magica atmosfera natalizia all’interno dei propri ambienti con originalità. Attenzione: PentaColor sarà aperto anche domenica 20 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Non solo regali di Natale

Naturalmente PentaColor è anche molto altro. La parte inferiore del centro è dedicata ai professionisti, mentre quella superiore è destinata ai settori fai-da-te, hobbisti e belle arti. Al suo interno si trovano pitture e smalti, così come tutto ciò che serve per effetti decorativi, risanamento, belle arti, edilizia e industria professionale. Il colorificio si rivolge sia al privato che al professionista, riuscendo a fornire ad entrambi un servizio completo e dedicato in termini di materiali per l’industria e per l’edilizia. La gamma di colori proposta è praticamente illimitata; grazie a otto sistemi tintometrici PentaColor riesce a preparare al meglio il prodotto finito secondo le specifiche richieste dal cliente. Denominatore comune è la vicinanza alla clientela, cercando di assecondare al meglio le sue esigenze, con massima disponibilità.

Un “must” da visitare

In sostanza questo affermato centro del fai-da-te, attivo da oltre vent’anni sul nostro territorio e autentico punto di riferimento nel settore, è perfetto per parecchie attività. E in questi ultimi giorni che ci separano dal Natale una visita permetterà di trovare tanti spunti e idee interessanti. Per ulteriori informazioni è possibile consultare www.pentacolor.com, la pagina Facebook “PentaColor”, scrivere a negozio@pentacolor.com, chiamare lo 0362.332034 o recarsi direttamente a Giussano, in viale Monza 12.

Informazione Pubblicitaria