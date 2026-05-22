Le due iniziative promosse dal Comune in collaborazione con Afol Monza e Brianza fissate per 27 maggio e 4 giugno

Il contatto diretto con aziende e operatori del settore può fare la differenza nella ricerca di un’occupazione, favorendo l’incontro tra persone, competenze e imprese del territorio. Con questo obiettivo il Comune di Agrate Brianza, in collaborazione con AFOL Monza Brianza, promuove due iniziative dedicate all’orientamento e all’inserimento lavorativo: il “CV Check”, in programma il 27 maggio, e il “Job Day” del 4 giugno, entrambi ospitati all’Auditorium Rigoni Stern.

Ricerca lavoro, ad Agrate arrivano “CV Check” e “Job Day”

Il primo appuntamento sarà una mattinata seminariale aperta alla cittadinanza per imparare a costruire un curriculum vitae efficace e professionale. Il “CV Check” alternerà una parte teorica a una sessione pratico-operativa, offrendo ai partecipanti strumenti utili per presentarsi al meglio nel mercato del lavoro.

Giovedì 4 giugno sarà invece la volta del “Job Day”, una mattinata dedicata all’incontro tra cittadini in cerca di occupazione, aziende e agenzie per il lavoro del territorio. I partecipanti potranno sostenere colloqui mirati con imprese alla ricerca di personale oppure confrontarsi con gli operatori delle agenzie, che potranno inserire i candidati nei propri database per future opportunità lavorative.

Il contesto dell’iniziativa

Le iniziative rientrano nella convenzione attiva tra la Provincia di Monza e Brianza, AFOL MB e il Comune di Agrate Brianza per la gestione dei servizi di rete per il lavoro e si inseriscono negli obiettivi dell’Amministrazione comunale orientati a favorire le opportunità occupazionali, sostenere la formazione e promuovere l’accesso ai servizi dedicati all’inserimento lavorativo.

Le dichiarazioni

“Accompagnare le persone nella ricerca di un lavoro significa offrire strumenti concreti, occasioni di incontro e punti di riferimento sul territorio – dichiara Benedetta Missaglia, assessora alle Politiche sociali – Con queste iniziative vogliamo rafforzare il legame tra cittadini, imprese e servizi, valorizzando anche il lavoro quotidiano dello Sportello Lavoro attivo in Comune grazie alla collaborazione con AFOL MB”. “Il Job Day rappresenta un’opportunità importante sia per chi cerca occupazione sia per le aziende del territorio – sottolinea Valentina Viscardi, responsabile del Centro per l’impiego di Vimercate – Creare occasioni di incontro diretto significa facilitare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, ma anche accompagnare le persone in un percorso di orientamento e valorizzazione delle proprie competenze”.

AFOL MB è presente ad Agrate Brianza dal 2017 con lo Sportello Lavoro comunale, attivo il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13 su appuntamento. Tutte le informazioni per partecipare agli incontri sono disponibili sul sito del Comune www.comune.agratebrianza.mb.it