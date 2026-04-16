L'inserto speciale sarà distribuito insieme alle copie del Giornale di Monza e del Giornale di Seregno in uscita martedì 21 aprile

Milano non è solo la capitale della moda, ma anche del design: un primato che si rinnova ogni anno grazie al Salone del Mobile.Milano la cui 64° edizione si terrà dal 21 al 26 aprile nei padiglioni espositivi di Fiera Milano Rho.

Salone del Mobile.Milano 2026, in regalo ai lettori l’esclusivo magazine firmato Netweek – Ops! Media

Un evento iconico, vetrina delle ultime tendenze dell’abitare e punto d’incontro dell’industria dell’arredamento che ha nella Lombardia il proprio epicentro non solo nazionale, ma mondiale. Per celebrare questa eccellenza, Netweek – Ops! Media dedica al Salone un magazine esclusivo, ormai una tradizione consolidata.

Un regalo imperdibile per i lettori, che troveranno la pubblicazione in omaggio con il Giornale di Erba e il Giornale di Cantù sabato 18 aprile, e con il Giornale di Monza e il Giornale di Seregno martedì 21 aprile. Non solo, centinaia di copie saranno distribuite negli hotel della città e saranno a disposizione del pubblico presso il tavolo di lettura del SaloneSatellite durante il grande evento espositivo milanese.

I contenuti dell’inserto

Articolato in 100 pagine, il magazine racconta il meglio della manifestazione e della Milano Design Week, con focus su eventi, installazioni e protagonisti. Grande spazio alle Biennali di ritorno, come EuroCucinaFTK e il Salone Internazionale del Bagno, insieme al SaloneSatellite dedicato ai giovani designer.

Ma c’è di più, insieme al presidente del Salone Maria Porro, al presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin, Edi Snaidero consigliere incaricato del gruppo Cucine di FerderlegnoArredo, Elia Vismara di Assobagno, Eugenio Massetti presidente di Confartigianato Lombardia, e Marco Bellasio, presidente del settore Arredo di Confartigianato Lombardia, il magazine offre un’analisi approfondita sull’andamento del Legno-Arredo, pilastro dell’economia italiana e locale

Netweek – Ops! Media si conferma così al fianco dei lettori e del tessuto socio-economico-produttivo locale, nel cuore pulsante dei territori che rappresenta. Un impegno che si riflette in ogni pagina di questo progetto speciale, pensato per informare, ispirare e valorizzare un’eccellenza tutta italiana.