"Richieste solo parzialmente accolte" e ancora tanti nodi da sciogliere. E' in arrivo presso gli stabilimenti di ST Microelectronics uno sciopero di otto ore, il prossimo 29 settembre, da svolgersi in contemporanea in tutti gli stabilimenti italiani, compreso quello di Agrate.

Sciopero in arrivo negli stabilimenti di ST Microelectronics

La conferma arriva dalla Delegazione Sindacale Trattante e dal Coordinamento Sindacale Nazionale della FIM CIsl che hanno diffuso nella giornata di ieri, giovedì 14 settembre, un comunicato per annunciare che la trattativa sul contratto integrativo, a distanza di sei mesi, mostra ancora "insufficienti aperture aziendali".

"Dopo più di sei mesi di trattativa l’azienda ha accolto parzialmente le nostre richieste. Sul salario si è acquisito il consolidamento nella parte alta della busta paga di € 1.000 euro che verranno poi inseriti mensilmente con un Edr che incide su tutti gli istituti. Sulla parte normativa positive ma non ancora sufficienti le aperture legate ai permessi e ai diritti sindacali" - si legge nella nota. "Riteniamo invece inaccettabile la posizione aziendale che ancora non dà risposte su: stabilizzazione dei lavoratori precari (i summer job e gli interinali in staff leasing); riduzione oraria e di maggiore flessibilità in ingresso ed uscita; la non diponibilità a definire il nuovo premio variabile con i massimali richiesti nella piattaforma, proponendo l’eventuale erogazione a partire dai risultati 2024 senza prevedere nessuna erogazione aggiuntiva al Pdr 2023".

Per queste ragioni la Delegazione Sindacale Trattante ha proclamato uno sciopero di 8 ore il prossimo 29 settembre mentre nei prossimi giorni saranno programmate le assemblee di stabilimento per informare nel dettaglio i lavoratori sulla situazione.