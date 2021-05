Scuola e impresa, Confimi favorisce il dialogo

Scuola e impresa, Confimi Industria Monza e Brianza favorisce il dialogo e il rapporto fra il mondo dell’impresa e quello dell’istruzione per agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani e permettere alle aziende di trovare personale qualificato. Concretamente, è nato un accordo di partenariato tra l’associazione di categoria e alcuni importanti enti di formazione del territorio: l’Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio Floriani” di Vimercate, la Fondazione ITS Mobilità Sostenibile (che vede tra i soci fondatori Confimi Apindustria Bergamo, con sedi a Bergamo, Cantù e Melzo) e la Fondazione Enaip Lombardia.

“Questo è un progetto fortemente voluto da Confimi per riallacciare i rapporti tra le nostre aziende associate e il mondo della formazione per l’inserimento lavorativo dei giovani – ci spiega Laura Parigi, consigliera delegata al Gruppo Scuola di Confimi Industria Monza e Brianza e amministratore delegato di Npi Italia – Partiamo con questo partenariato ma puntiamo a coinvolgere altri istituti. La nostra ambizione è avvicinare le scuole e le imprese e ridurre il divario tra questi due mondi. Apriamo le porte ai giovani che terminano gli studi e si approcciano al mondo del lavoro, favorendo l’acquisizione di competenze professionali attraverso stage e apprendistato, ma anche di competenze trasversali quali il lavoro in team e l’organizzazione dei tempi. Il dialogo non si è mai interrotto con le scuole tecniche e professionali, ma abbiamo la necessità di figure innovative, che sappiano interpretare le sfide della digitalizzazione e acquisire nuove competenze. E questo può avvenire grazie alla stretta collaborazione tra scuole e imprese”.

“Svolgiamo il ruolo di ente facilitatore nel rapporto tra due mondi ancora distanti, fornendo supporto tecnico agli associati – sottolinea Anna Somma, responsabile Rapporti associativi e comunicazione di Confimi Industria Monza e Brianza e coordinatrice dell’accordo di partenariato – Il nostro impegno è quello di far conoscere le opportunità a disposizione di studenti e imprese, attraverso webinar e speriamo al più presto anche con eventi in presenza. Rafforziamo il legame con le scuole del territorio, nella prospettiva di allargare l’offerta coinvolgendo altri istituti per mettere a disposizione delle imprese figure professionali da inserire attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro, tirocini, contratti di apprendistato”.

L’accordo di partenariato prevede la promozione di Percorsi di Orientamento al Lavoro e Apprendistato presso aziende del territorio sulla base dei profili professionali richiesti dalle imprese rispetto ai percorsi di studio dei tre enti di formazione; la promozione dell’offerta formativa dell’Istituto Floriani, dell’ITS Mobilità sostenibile e della Fondazione Enaip in occasione di incontri con aziende del territorio o momenti di orientamento; il supporto nelle attività svolte dagli enti locali a favore dell’imprenditorialità e dell’occupazione giovanile sul territorio.

Per i giovani un’opportunità importante e innovativa

“Un progetto innovativo perché sancisce e formalizza il connubio tra scuola e mondo del lavoro, inserendo i ragazzi nelle aziende con contratti di lavoro prima ancora di aver terminato il percorso di studi – afferma la professoressa Annamaria Bonanzinga dell’Istituto Floriani di Vimercate – Un’opportunità davvero importante e innovativa rispetto all’attuale offerta: in questo modo i ragazzi si formano e lavorano, guadagnando anche in autostima e autonomia. E grazie alla collaborazione con Confimi possiamo garantire una corsia preferenziale. Inoltre, è certamente un’opportunità anche per le imprese, che possono investire nella formazione di nuove risorse interne a condizioni vantaggiose”. “I nostri ragazzi vengono comunque selezionati dalla scuola, in base all’andamento scolastico e alla responsabilità, tra coloro che hanno espresso interesse per questa proposta e viene creato un piano didattico-formativo personalizzato – aggiunge la professoressa Bonanzinga – Nonostante la pandemia, registriamo un incremento degli iscritti e dei partecipanti: tra giugno e settembre scorso abbiamo inserito ventidue ragazzi con contratto di apprendistato di primo livello”.

“Questo accordo lavora per portare all’interno dei percorsi formativi le richieste e le logiche che un domani l’allievo si troverà ad affrontare entrando nel mondo del lavoro – raccontano Mariaornella Balconi, direttrice del centro Enaip di Vimercate, e Matteo Brambilla, direttore del centro Enaip di Melzo e coordinatore della Fondazione ITS Mobilità Sostenibile – Le sedi di Enaip Lombardia, in questo caso Vimercate e Melzo, collaborando quotidianamente con le aziende per l’attuazione di stages, contratti di apprendistato e servizi al lavoro, impostano i percorsi formativi inserendo le competenze che le aziende richiedono. Stiamo parlando di competenze professionali specifiche ma anche di competenze trasversali, le soft skills o life skills, necessarie a creare figure professionali aggiornate e in grado di reggere ai continui cambiamenti del mondo del lavoro”.

Concretamente quali opportunità si aprono per un giovane del nostro territorio che sta terminando gli studi e vuole affacciarsi al mondo del lavoro? “Presso il centro Enaip di Vimercate è attivo uno sportello di servizi al lavoro per orientare, formare e favorire sia i giovani che le persone in difficoltà occupazionali. Vengono proposte attività di orientamento, corsi di formazione pianificati in collaborazione con le aziende, con successiva possibilità di inserimento lavorativo; tutte le informazioni di dettaglio sono reperibili sul sito di Enaip Lombardia o sulla pagina Facebook della Fondazione. Oppure è possibile pensare a una formazione tecnica superiore molto richiesta dalle imprese (ad esempio un corso massoterapista MCB oppure IFTS o ITS per il mondo della logistica). Anche in questo caso tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili nei canali Enaip o presso il sito della Fondazione ITS Mobilità Sostenibile o sulla relativa pagina Facebook” concludono Balconi e Brambilla.