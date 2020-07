Sei una piccola attività locale? Bene, noi… “Ti Diamo Voce”!

Netweek e Publi Città danno voce alle piccole attività locali con la la campagna “Ti Diamo Voce”.

Publi Città e Netweek, il gruppo editoriale di cui il nostro giornale fa parte, lanciano la campagna “Ti Diamo Voce”, con l’obiettivo di promuovere la ripartenza delle piccole e medie attività commerciali, cuore pulsante dei nostri territori. E lo fanno mettendo al centro le persone e il loro lavoro.

Publi Città è leader in Italia nell’attività di progettazione e sviluppo dell’immagine urbana e di fornitura di impianti pubblicitari. Da diverso tempo collabora con il nostro gruppo editoriale: infatti, nelle piazze dove Publi Città ha installato i suoi totem multimediali vengono pubblicate le notizie locali delle testate Netweek.

Un sostegno concreto alle attività locali

Se, quindi, prima la collaborazione puntava soprattutto a informare i cittadini, questa nuova iniziativa sceglie di essere un sostegno concreto alle attività locali che hanno bisogno di ripartire, dopo la crisi economica che è seguita all’emergenza sanitaria. Vogliamo dare voce, appunto, ai piccoli imprenditori che fondano la loro economia sul contatto interpersonale, sulla minuziosa manifattura, sullo shopping di prossimità, sui servizi quotidiani e a cui eravamo tutti abituati, dal caffè del mattino ai pranzi di lavoro o alle cene in compagnia, dalle attenzioni ricevute dal parrucchiere o dall’estetista, fino all’accoglienza turistica.Indubbiamente, le difficoltà affrontate da queste imprese si sono fatte sentire anche sul mercato pubblicitario, settore su cui operano sia Netweek che Publi Città, ma con strumenti diversi.

Tuttavia, la campagna “Ti Diamo Voce” vuole prima di tutto fare qualcosa per i territori su cui lavoriamo e che sentiamo vicini, che Netweek conosce bene e racconta attraverso 58 testate cartacee, con oltre 550mila copie diffuse, e 41 siti d’informazione, con 38 milioni di pagine viste al mese. Infatti, sappiamo bene che dietro a ogni attività commerciale esiste un mondo fatto di passioni, impegni e sacrifici.

Iniziativa, realizzata in molti comuni italiani

Questa iniziativa, realizzata in molti comuni italiani, intende mostrare la vicinanza a tutte quelle piccole e medie attività che la pandemia ha posto maggiormente in ginocchio a causa della lunga chiusura. Sono pronti a ripartire e lo sono anche Netweek e il nostro giornale. Investire nella pubblicità significa voler ricostruire il tessuto socio-economico di un territorio partendo dall’orgoglio per il proprio lavoro, per le proprie capacità e sentendo il desiderio di raccontarlo a tutti.

