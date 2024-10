Semplificazione delle procedure amministrative, rilancio del territorio in termini di attrattività degli investimenti. Queste sono le principali attività previste dal Protocollo d’intesa tra Assolombarda e il Comune di Seregno che per la seconda volta è stato rinnovato.

Semplificazione e sostegno delle imprese: rinnovato l'accordo tra Assolombarda e Comune di Seregno

Un accordo che dal 2019 determina e rafforza la relazione tra le imprese associate del territorio e l’amministrazione comunale sui temi di maggiore interesse per il mondo produttivo locale. Una condivisione di intenti che permette di proseguire con il percorso strutturato di analisi e collaborazione in materia di tributi locali e politiche di sviluppo economico confermando le attività già avviate e stabilmente mantenute in essere.

“Con la firma di oggi rinnoviamo con l’amministrazione di Seregno - ha affermato Alessandro Scarabelli, Direttore generale di Assolombarda - una collaborazione concreta sui temi d’interesse per le imprese che hanno sede nel comune. Il monitoraggio della fiscalità locale- è una delle attività realizzate da Assolombarda per supportare al meglio le imprese nel rapporto con le amministrazioni locali. Le misure in materia fiscale e di semplificazione delle procedure amministrative, previste dall’accordo, hanno l’obiettivo di rendere il territorio più attrattivo per gli investimenti, di incentivare l’insediamento di nuove imprese, guardando anche al tema della sostenibilità e generando sviluppo e occupazione”.