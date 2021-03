Ottimizzazione della spesa energetica e opportunità per le piccole e medie imprese: questo il focus del webinar gratuito organizzato da Confimi Industria Monza Brianza e Confimi Apindustria Bergamo per lunedì 8 marzo alle ore 15.30.

Nel webinar si intende analizzare l’evoluzione dei mercati energetici e gli impatti causati dall’emergenza Covid-19, con particolare attenzione sui prezzi attesi per il 2021/2022, e in secondo luogo sulle opportunità incentivanti offerte dalla normativa di settore.

Il seminario è rivolto a titolari, direttori di produzione ed energy manager delle imprese. Per partecipare scaricare il modulo di iscrizione.

Spesa energetica, opportunità per le pmi

Dopo i saluti di Gabriella Meroni, consigliera di Confimi Industria Monza Brianza, si entrerà nel merito grazie al supporto di Energy Saving, partner dell’iniziativa e affermata società di consulenza indipendente specializzata nel supportare aziende energivore nella gestione dei costi e dei consumi energetici, mediante servizi ad alto valore aggiunto.

I temi trattati saranno: analisi ed evoluzione del mercato dell’energia elettrica, oneri passanti della bolletta elettrica con le attese per il 2021, i gruppi di acquisto, le agevolazioni tariffarie come il Bonus Energivori, le agevolazioni fiscali e i contributi da parte di Regione Lombardia come il bando per la Diagnosi Energetica.

Confimi, sempre al servizio delle imprese

“Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare maggiormente gli imprenditori brianzoli verso i temi energetici, proponendo anche una soluzione che da 20 anni abbiamo avviato con successo nella territoriale di Bergamo: con Con.S.I.M. – Consorzio Servizi Industrie Manifatturiere”, ci spiega Jacopo Fontana, direttore di Con.S.I.M., che aggiunge: “Il nostro scopo è ridurre i costi attraverso l’aggregazione delle aziende, non solo nel campo energetico ma anche per altri servizi e prodotti, come telefonia e dispositivi di protezione individuale”.

Inoltre, verrà presentata l’esperienza di I&T Hub – Innovation & Technology Hub, con cui Confimi vuole offrire assistenza tecnologica e innovativa alle imprese, sostenendole nella realizzazione dei loro progetti, partendo da una semplice idea fino alla sua realizzazione.