St Microelectronics, annunciato il presidio dei lavoratori davanti alla sede del Ministero

Il prossimo 3 aprile, in concomitanza con l’incontro tra il Coordinamento nazionale sindacale di STMicroelectronics e i ministri Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti, si terrà un presidio di lavoratrici e lavoratori di STMicroelectronics davanti alla sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

I lavoratori, provenienti da tutti i siti italiani dell’azienda, manifesteranno per chiedere garanzie sul futuro industriale del sito di Agrate Brianza e sulla tenuta occupazionale dell’intero gruppo in Italia.

STMicroelectronics è un’azienda strategica per il settore della microelettronica e per l’industria nazionale, ed è fondamentale che il Governo assuma impegni concreti per la tutela dell’occupazione e degli investimenti nel nostro Paese.

Pietro Occhiuto, Segretario Generale della Fiom Cgil Brianza, ha dichiarato:

"L’incontro con il Governo del 3 aprile sarà un passaggio fondamentale per il futuro di STMicroelectronics in Italia. L’azienda deve darci certezze sulle prospettive industriali e occupazionali, con particolare attenzione al sito di Agrate Brianza. È in gioco il futuro di migliaia di lavoratori e di un intero comparto strategico per il nostro Paese. Serve un impegno concreto per garantire stabilità, investimenti e sviluppo tecnologico."

La Fiom Cgil Brianza è al fianco dei lavoratori per sostenere questa battaglia, che non riguarda solo STMicroelectronics ma avrà un impatto sull’intero tessuto industriale e occupazionale del territorio. Difendere il futuro della microelettronica significa difendere posti di lavoro, competenze e prospettive per il settore manifatturiero italiano.

«La crisi di St Microelectronics è un tema ben presente in Regione affrontato anche quest’oggi in Consiglio Regionale e attendo di incontrare nelle prossime settimane l’azienda e i sindacati in Commissione IV per avere ulteriori chiarimenti sul futuro dei dipendenti» ha detto il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia, che ha chiesto la convocazione di un tavolo con tutti i protagonisti della vicenda. Martedì 1 aprile la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro in risposta a un’interrogazione sul futuro della multinazionale ha spiegato che lo scorso 12 marzo Regione ha già avuto un primo incontro con le sigle sindacali che hanno espresso una certa preoccupazione per la situazione occupazionale della multinazionale italo-francese specializzata in semiconduttori.

«St resta un’eccellenza del nostro territorio Vimercatese contando su oltre 5000 tra operai e impiegati nel solo sito di Agrate - ha aggiunto Dozio - .Allo stato attuale non risultano avviate procedure di licenziamento collettivo o di cassa integrazione da parte dell’azienda in Italia, ma queste a mio parere non sono rassicurazioni sufficienti a garantire il mantenimento e lo sviluppo di un’impresa così strategica per il nostro Paese e non solo per la Brianza».