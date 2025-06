Nella giornata di ieri si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale di ST Microelectronics sul tema del Premio di Risultato (PDR). A fronte della necessità di garantire un’anticipazione economica ai lavoratori, è stato sottoscritto in modo unitario un accordo che prevede l’erogazione di un anticipo di 1.250 euro sul PDR 2025.

ST Microelectronics: firmato un accordo per l'anticipo del Premio di Risultato

La discussione sui criteri e sulle modalità complessive di calcolo del premio è stata invece rinviata al prossimo incontro, fissato per il 2 luglio.

"Come Fiom Cgil Brianza - fa sapere il sindacato - confermiamo la nostra determinazione a raggiungere un accordo che garantisca un PDR superiore a quello dello scorso anno, in coerenza con l’impegno e i risultati raggiunti dai lavoratori".

La mobilitazione prosegue per il Piano industria

Contestualmente, prosegue la mobilitazione sindacale sull’intero piano industriale del gruppo STMicroelectronics. Le lavoratrici e i lavoratori chiedono chiarezza e garanzie sul futuro produttivo e occupazionale in Italia. In particolare, la mobilitazione resta attiva per:

- ottenere un confronto strutturato e pubblico con l’azienda sul piano industriale;

- evitare trasferimenti all’estero di attività oggi realizzate nel sito di Agrate, a tutela dell’occupazione e del patrimonio industriale nazionale;

- difendere la presenza e il ruolo strategico degli stabilimenti italiani di ST nel contesto europeo.