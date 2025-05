St Microelectronics, quali sono le novità dopo l'incontro in Regione con il ministro Urso

La conferma del piano presentato lo scorso 22 aprile, con un solo passo avanti - definito "insufficiente" - che riguarda una "timida accelerazione sugli investimenti" ma senza alcun aumento degli stessi.

Questo in sostanza il bilancio dell'incontro su St Microelectronics avvenuto oggi presso Regione Lombardia alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

A fornire un primo resoconto del vertice di oggi è stato Enrico Vacca, Segretario Generale FIM CISL Monza Brianza Lecco, presente all'incontro.

Queste le parole del Segretario Generle della FIM Cisl, che ribadisce:

"A fronte di questa situazione rimane per noi inevitabile un incremento dello stato di mobilitazione dell’impianto di Agrate Brianza . Prendiamo atto positivamente delle posizioni di critica costruttiva espresse da Regione Lombardia e chiediamo al Governo un intervento urgente per modificare radicalmente l’impianto di un piano che non può essere accettato".

“L’incontro di oggi in Regione Lombardia, alla presenza dell’Assessore Guidesi e del Ministro Urso, ha confermato i nostri timori: l’azienda non ha modificato sostanzialmente nulla del piano industriale". Queste invece le parole di Pietro Occhiuto, Segretario Generale – Fiom Cgil Brianza che spiega:

Come Fiom Cgil Brianza, ribadiamo che non è possibile intervenire dentro l’attuale schema aziendale: servono cambiamenti strutturali, non semplici aggiustamenti cosmetici. L’attuale piano non garantisce né occupazione né prospettiva industriale al sito di Agrate.

Intanto, lo ricordiamo, martedì e mercoledì 20 e 21 maggio, le Rsu della sede di via Olivetti ad Agrate Brianza della multinazionale italo-francese Stmicroelectronics, hanno proclamato otto ore di sciopero per dire no ai tagli e difendere il futuro del sito.

"Nelle ultime settimane in tanti abbiamo assistito al deprimente spettacolo della presentazione di un piano industriale definito con un eufemismo “strategico”, ma che per il sito di Agrate si traduce in tagli occupazionali e zero investimenti - hanno fatto sapere neglii ultimi giorni le rappresentanze sindacali unitarie che fanno il punto anche sui vari reparti - I risultati disastrosi dell'attuale top management vengono fatti pagare tutti al sito di Agrate: verranno trasferiti molti dei nostri prodotti in altri siti dell’azienda ma anche infoundries cinesi con la chiusura di AG8 e EWS. Alla luce di questi trasferimenti si prevedono per il nostro sito 1.500 esuberi nonostante le "rassicurazioni" di ridurli a 800. Non si prevede nessuna strategia di ripresa, dato che non si investe in R&D di prodotto o di processo e non c’è l’ambizione di sviluppare nuove tecnologie. Per R3 si prospetta la saturazione di solo metà della sua capacità produttiva entro il 2027, con il rischio serio di vedere i nostri prodotti spostati nel fab Crolles300 avviato danni e in espansione con investimenti certi e sostanziosi".

"Di fronte a queste scelte, miopi sul futuro e irriconoscenti rispetto a tutti gli sforzi fatti fino ad ora dai lavoratori e dalle lavoratrici (i prodotti principali di Agrate, non hanno sofferto come tutti gli altri prodotti corporate in questi ultimi due anni!) - prosegue la nota - rigettiamo completamente il piano industriale proposto dal management e, soprattutto, le sue ricadute occupazionali; chiediamo al Governo italiano, in quanto azionista di ST, di fermare questo piano e di pretenderne uno nuovo che garantisca lo sviluppo di Agrate contribuendovi con investimenti pubblici; non vogliamo discutere un piano che pare l’eutanasia del sito di Agrate!".